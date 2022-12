Prime Video anuncia segunda temporada de Dom para 17 de março de 2023 e sinaliza Terceira Temporada

Serviço de streaming da amazon também confirmou a Terceira Temporada da série interpretada por Gabriel Leone

O Prime Video aproveitou a presença na CCXP22 e reuniu parte do elenco da série Original Amazon, Dom, em um painel exclusivo que aconteceu no último domingo (4), no palco Ultra Stage. Na ocasião foi feito o anúncio do lançamento da segunda temporada, que acontecerá em 17 de março de 2023. Também foi confirmada a produção da terceira temporada da série criada por Breno Silveira.

Gabriel Leone retorna ao elenco da série de sucesso



Os atores Gabriel Leone, Raquel Villar, Isabella Santoni, Flávio Tolezani e Filipe Bragança assistiram ao lado do público a um vídeo inédito e contaram sobre a experiência de fazer a série.

“A série é uma potência e o sucesso que a primeira temporada alcançou é graças à atenção que recebeu, desde o cuidado e tratamento com o roteiro, o tempo de filmagem e as pessoas envolvidas na produção”, afirma Leone.

Já Isabella destaca a maneira como os episódios foram gravados. “Gravamos em ordem cronológica, de acordo com a história de Dom, e isso é ótimo porque conseguimos ter as referências de momentos anteriores, por exemplo”.

Flávio Tolezani



Na segunda temporada, Dom se torna o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A polícia fecha o cerco e, acuado, ele tenta fugir, mas acaba preso. Com o crime por todos os lados e os esquemas ainda mais complexos, só lhe resta uma opção: se passar por outra pessoa para sobreviver a este inferno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira temporada foi aclamada pela crítica e conquistou a posição de mais assistida no Prime Video no fim de semana de lançamento no Brasil. Recebeu, este ano, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria de Melhor série brasileira de de ficção – TV paga/OTT; além do Prêmio ABC, da Associação Brasileira de Cinematografia, em duas categorias: melhor direção de fotografia e melhor equipe de som série de TV.

Raquel Villar



“Tenho muito orgulho do reconhecimento que a série recebeu no mundo todo. A produção trata de temáticas sociais muito importantes e que muitas vezes não são abordadas. Tive retorno de pessoas que assistiram à primeira temporada e conseguiram conversar sobre dependência química em casa e resolver algumas questões”, contou Flavio.

Ainda sobre os novos episódios, a atriz Raquel Villar contou sobre a relação de Jasmin e Pedro: “Foram cenas difíceis de filmar porque eles se amam, mas a vida dos dois está em um momento delicado”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isabella Santoni



A segunda temporada de Dom, que o público assistirá em 2023, foi dirigida por Breno Silveira, falecido este ano, e André Barros. Breno também assinou como produtor executivo e showrunner. O roteiro é de Fábio Mendes, Higia Ikeda, Priscila Gontijo e Marcelo Vindicatto. Renata Brandão e Ramona Bakker, da Conspiração, são as produtoras. Antonio Pinto e Gabriel Ferreira compuseram a trilha sonora original.

Assista ao trailer da nova temporada aqui – https://youtu.be/Vv4BDeA4wsg