Prestes a lançar o escritório Boca Rosa Company, Bianca diz que quer construir um império

A empresária e influenciadora pretende ter uma linha de “skin care” e uma de produtos para bebês

Em uma entrevista sincera ao CEO e Publisher da Forbes Brasil, Antonio Camarotti, Bianca Andrade falou sobre a carreira, marketing digital, empreendedorismo e inovação no mercado da beleza. A “Boca Rosa” disse ainda que pretende expandir mais os negócios e criar o Boca Rosa Company.

Bianca deu uma entrevista exclusiva à Forbes Brasil



Com uma veia empreendedora forte, Bianca contou que desde pequena sempre traçou objetivos e metas para alcançar, além de sempre se inspirar em grandes personalidades e questionar como elas chegaram ao topo. “Eu tinha uns 10 anos e me perguntava como a Beyoncé conseguiu chegar lá. O que ela fez de diferente? Porque eu não posso fazer também?”, relembra a empresária.



Bianca disse que tem orgulho do lado empresária e influenciadora



Desde então, Bianca conseguiu crescer no mercado da beleza na internet e levou o sucesso para fora das telas, com linhas completas de maquiagem e cabelo. Com uma marca bem estruturada no mercado, agora a empresária lançará o Boca Rosa Company.

Bianca é um case de sucesso que nasceu na internet há mais de 10 anos



“Será um escritório genial! Uma vez fui no Google Office e falei que precisava ter um desses, com muito custo nós realizamos. Vamos lançar no dia 4 ou 5 de dezembro, será um lugar de novas ideias e novos negócios, principalmente com inovação, que eu amo”.



Ainda na entrevista, Bianca revelou que tem grandes planos para o futuro, incluindo produtos de “skin care” e uma linha para bebês. Ela contou que quer construir um império no qual ela se orgulhe. “Eu tenho vontade de um dia ter um café para networking, também quero uma loja física porque acredito que maquiagem seja muito conexão e experiência. Quero ter outros braços também, hoje eu tenho o Boca Rosa Hair e o Boca Rosa Beauty. Tenho vontade de ter uma linha de skin care e uma linha baby, quero criar um império com a assinatura Boca Rosa, que eu seja a diretora e que seja uma marca forte”, finalizou.