Helena Andrade e Carolina Vila Nova são as autoras premiadas que participarão do Clube de Leitura da Unibes Cultural, dia 16 de julho, às 17h. As convidadas vão abordar no evento a presença feminina na autoria de livros. Juntas, as autoras que somam a criação de mais de 55 livros, se unem em transmissão nas redes para comentarem sobre o assunto.

O propósito do encontro é dar espaço ao público e autores para troca de informação sobre os mais variados assuntos. Por isso, a Unibes Cultural promove o encontro com o tema “Mulheres na literatura: Qualquer uma pode se tornar uma autora?”.

O evento será comandado pela escritora Helena Andrade, contando com a participação de Carolina Vila Nova. O bate-papo acontecerá simultaneamente no Youtube e no Facebook da Unibes Cultural. Helena Andrade possui sete livros de sua autoria, já tendo concorrido aos prêmios Jabuti e Oceanos, em 2017. Carolina Vila Nova é escritora, roteirista, ghost writer e editora. Autora do título “Deu Match”, que ficou por mais de 20 semanas entre os mais vendidos do país, possui quatro best sellers entre suas mais de 50 obras escritas.

Segundo Bruno Assami, diretor executivo da Unibes Cultural, o Clube de Leitura serve como relevante espaço para o compartilhamento de histórias, além do impacto cultural e social. “A troca de conhecimentos é um dos pontos base do Clube de Leitura, mas outra coisa importante é dar espaço para que as pessoas conheçam a cultura além do mainstream. Por isso trabalhamos diferentes temas, para que possamos aprender e entender ainda mais sobre as nossas bases sociais”.

