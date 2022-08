Prêmio Kindle de Literatura divulga júri especial, com presença de Jeferson Tenório, Sueli Carneiro e Ana Maria Gonçalves

Em sua 7ª edição, jurados vão avaliar obras finalistas e escolher vencedor, que receberá R$ 40 mil em dinheiro e R$ 10 mil em adiantamento pela versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record

A Amazon Brasil e o Grupo Editorial Record anunciam o júri especial da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, que premia trabalhos inéditos publicados na ferramenta Kindle Direct Publishing (KDP). Nesta edição, a comissão será composta pela escritora e vencedora do Prêmio Casa de las Américas, Ana Maria Gonçalves; o escritor, doutor em Teoria Literária e vencedor do Prêmio Jabuti, Jeferson Tenório, e a filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social negro brasileiro, Sueli Carneiro.

Juntos, eles vão avaliar cinco obras finalistas, que terão uma versão adaptada para audiobook, com Audible, para milhões de membros em mais de 180 países em todo o mundo. O vencedor receberá R$ 50 mil, sendo R$ 40 mil de prêmio em dinheiro, e R$ 10 mil em adiantamento dos direitos autorais para a versão impressa do livro, publicada pelo Grupo Editorial Record em um dos seus selos editoriais.

“É sempre um orgulho o momento de anunciarmos o júri especial de cada edição, pois sabemos que são pessoas com um enorme prestígio na comunidade literária brasileira”, diz Ricardo Perez, gerente-geral de Livros na Amazon Brasil. “Esse ano, temos o retorno da consagrada filósofa Sueli Carneiro, que se junta a Jeferson Tenório e Ana Maria Gonçalves para a avaliação. Temos certeza que são jurados que irão realizar uma seleção rigorosa, apontando uma obra vencedora de excelente qualidade”, completa.

As inscrições para participar da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura finalizaram no último domingo (28). Os títulos a concorrer são romances originais em português do Brasil, inéditos e submetidos exclusivamente ao Kindle durante o período do Prêmio.

Já participaram como jurados de outras edições nomes como o escritor e cineasta João Paulo Cuenca, a jornalista e doutora em Estudo de Literatura Socorro Acioli, o jornalista Carlos Heitor Cony, o poeta Geraldo Carneiro, a doutora em literatura Sonia Rodrigues, o crítico literário Antonio Carlos Secchin, a doutora em literatura comparada Conceição Evaristo, o doutor em ciência da literatura Marco Lucchesi, o autor vencedor do Prêmio da Biblioteca Nacional João Carrascoza, e a escritora finalista do Prêmio Jabuti, Adriana Carranca.

Sobre o Kindle Direct Publishing

O Kindle Direct Publishing, ou KDP, é um serviço de autopublicação que permite que autores independentes publiquem seus trabalhos e alcancem novos públicos. Com o KDP, o poder da publicação está acessível a leitores e autores em todo o mundo, permitindo que um conjunto mais robusto e diversificado de vozes compartilhe histórias com um público mais amplo do que nunca.