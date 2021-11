‘’Prêmio Influency.me’’: Oscar da influência digital prestigia os melhores da área

Realizado em formato híbrido, evento prestigiou os principais influenciadores digitais do país. Tudo sob o olhar de milhares de internautas

Na última quarta-feira, (17), foi realizado o “tapete vermelho digital” na cerimônia de premiação do “Prêmio Influency.me”, que prestigia os melhores influenciadores do ano. Com atrações musicais de peso, como Lauana Prado, Gustavo Mioto e Jerry Smith, e uma produção impecável, com roteiro e direção artística de Fernando Salem, a cerimônia do “Oscar da Influência Digital” ainda contou com um tributo à cantora e compositora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo no começo deste mês.



Com atrações musicais de peso, como Lauana Prado, Gustavo Mioto e Jerry Smith, e uma produção impecável, com roteiro e direção artística de Fernando Salem, a cerimônia do “Oscar da Influência Digital” ainda contou com um tributo à cantora e compositora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo no começo deste mês

O evento aconteceu em formato híbrido, com um público de aproximadamente 100 convidados presenciais, todos devidamente testados na hora e apresentando carteira de vacinação contra a Covid-19, e mais de 100 mil pessoas marcando presença remotamente por meio de live transmitida pelo canal Papo Influente (youtube.com/papoinfluente) no YouTube e nas plataformas de parceiros de transmissão (Panflix/Jovem Pan, SBT News, Record News, Metrópoles, BandSports e Observatório da TV).

A revelação dos nomes dos ganhadores do Prêmio Influency.me 2021 foi conduzida por seis influenciadores digitais, que atuaram como mestres de cerimônia

A revelação dos nomes dos ganhadores do Prêmio Influency.me 2021 foi conduzida por seis influenciadores digitais, que atuaram como mestres de cerimônia. Dividida em três blocos, a premiação teve as seguintes duplas de apresentadores: Pequena Lô, que também foi premiada, & Vittor Fernando; Bibi Tatto & Júlia Puzzoli; e Thelma Assis & Felipe Castanhari, também foi premiado; além da locução do dublador, diretor, ator e youtuber Guilherme Briggs, edição deste ano marcou a estreia dele como locutor oficial da premiação.



Dividida em três blocos, a premiação teve as seguintes duplas de apresentadores: Pequena Lô, que também foi premiada, & Vittor Fernando; Bibi Tatto & Júlia Puzzoli; e Thelma Assis & Felipe Castanhari, também foi premiado; além da locução do dublador, diretor, ator e youtuber Guilherme Briggs, edição deste ano marcou a estreia dele como locutor oficial da premiação.

Para o CEO e fundador do Grupo Comunique-se, detentor da marca Influency.me, Rodrigo Azevedo, conta que o objetivo central da iniciativa, que não tem fins lucrativos, vai muito além de distribuir troféus a quem soma legião de fãs na internet. A principal missão é tornar o Brasil referência no setor de marketing de influência. “Vemos, modestamente, que temos ajudado na profissionalização da área, seja com os cursos da nossa academia e, claro, com a realização de uma premiação que prestigia quem se destaca com a produção de conteúdo relevante nas redes sociais”, avalia o empreendedor.





O evento aconteceu em formato híbrido, com um público de aproximadamente 100 convidados presenciais, todos devidamente testados na hora e apresentando carteira de vacinação contra a Covid-19

Confira os vencedores do Prêmio:

Arte & Cultura: Ei Nerd! (quantidade de votos) e Canal Peewee (engajamento);

Beleza: Bianca Andrade (quantidade de votos) e Juliana Luziê (engajamento);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conhecimento, Ciências & Educação: Felipe Castanhari (quantidade de votos) e Ciência Todo Dia (engajamento);

DIY, Decoração & Organização: Maddu Magalhães (quantidade de votos) e Doma Arquitetura (engajamento);

Família: Christian Figueiredo (quantidade de votos) e De Um Pra Cinco (engajamento);

Família: Christian Figueiredo (quantidade de votos)

Fitness & Esportes: Carol Borba (quantidade de votos) e Exercício em Casa (engajamento);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Games: T3ddy (quantidade de votos) e Andy Ferreira (engajamento);

Gastronomia: Erick Jacquin (quantidade de votos) e Canal dos Caçadores (engajamento);

Gastronomia: Erick Jacquin (quantidade de votos)

Humor: Isaías Silva (quantidade de votos) e Pequena Lô (engajamento);



Humor: Isaías Silva (quantidade de votos) e Pequena Lô (engajamento);

Lifestyle & Variedades: Camilla de Lucas (quantidade de votos) e Isabela Borges (engajamento);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moda: Macho Moda (quantidade de votos) e Ju Romano (engajamento);

Negócios, Finanças & Empreendedorismo: Nerds de Negócios (quantidade de votos e engajamento);

Opinião & Comportamento: Felipe Neto (quantidade de votos) e Diggo (engajamento);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tecnologia: Gesiel Taveira (quantidade de votos) e MW Informática (engajamento);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Viagem & Turismo: Estevam pelo Mundo (quantidade de votos) e Por aí de kombi (engajamento).