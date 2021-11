Jaraguá do Sul (SC) vence no pilar de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública no ‘’Prêmio Band Cidades Excelentes’’

Jaguará do Sul (SC) foi premiada na categoria com mais de cem mil habitantes no pilar, seguida de Braço do Norte (SC) entre 30 e 100 mil habitantes; e Piratuba (SC) com menos de 30 mil habitantes

Três cidades de Santa Catarina foram premiadas no pilar de Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública no evento “Prêmio Band Cidades Excelentes”, que aconteceu na última terça-feira, (23), no Distrito Federal.

Na categoria com mais de cem mil habitantes venceu Jaguará do Sul, obtendo melhor média no IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), usado como medição para os vencedores; entre 30 e 100 mil habitantes, o prêmio ficou com Braço do Norte; e com menos de 30 mil habitantes, Piratuba. O prefeito de Jaguará do Sul, Antídio Aleixo Lunelli, esteve no evento e recebeu o prêmio das mãos da Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. O prefeito de Braço do Norte, Roberto Kuerten Marcelino, também esteve presente.



A iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila tem como objetivo reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros. O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país. Essa plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial, que a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final.

A premiação, apresentada pelos jornalistas Lana Canepa e Rodolfo Schneider, foi transmitida ao vivo no canal da emissora no YouTube e será exibida no próximo domingo, às 22h30, na tela da Band

O evento contou com a presença de diversas personalidades, como o presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad; o Vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão; Presidente do Senado Rodrigo Pacheco; Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; e Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

