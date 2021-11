”Prêmio Band Cidades Excelentes”: Lavras (MG) é premiada com melhor média no pilar ‘Saúde e Bem-Estar’

Lavras venceu como a cidade com mais de cem mil habitantes no pilar, seguida de Brasília de Minas (MG) entre 30 e 100 mil habitantes; e Ivorá (RS) com menos de 30 mil habitantes

A cidade de Lavras (MG) venceu, no pilar “Saúde e Bem Estar”, como a melhor cidade na categoria populacional de mais de cem mil habitantes na premiação “Prêmio Band Cidades Excelentes” — evento que aconteceu na última terça-feira, (23), no Clube de Engenharia de Brasília, no Distrito Federal. O prêmio foi recebido pela prefeita da cidade, Jussara Menicucci de Oliveira.

O “Centro de Referência Integrado à Pessoa com Deficiência e Autista”, criado pela prefeitura de Lavras, também ganhou um dos cinco melhores projetos qualitativos. As ações desenvolvidas pelo Centro são voltadas para a valorização, a convivência familiar e comunitária, a inclusão social e o protagonismo das pessoas com deficiência na sociedade, assim como de seus familiares e cuidadores(as).

Já a cidade de Brasília de Minas (MG) venceu no mesmo pilar, mas na categoria com habitantes entre 30 e 100 mil; e Ivorá (RS) na categoria com menos de 30 mil habitantes. Os respectivos prefeitos, Marcus Vinicius Ferreira Carvalho, e Saulo Picinín, marcaram presença.

O evento contou com a presença de diversas personalidades, como o presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad; o Vice Presidente do Brasil, Hamilton Mourão; Presidente do Senado Rodrigo Pacheco; Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; e Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

“O Prêmio Band Cidades Excelentes foi idealizado há 13 anos e hoje é a concretização deste sonho. Nossa intenção é fazer uma justa homenagem aos que atingiram os melhores indicadores de gestão. Foi difícil conseguir os dados, reunir as informações e padronizar os planos de conta, ou seja, era um desafio muito maior do que eu tinha imaginado. Hoje, a execução é feita com máquinas e software, não tem mão humana, e quem está presente é porque atingiu os três melhores lugares na categoria. Continuem tendo fé, façam uma boa gestão e nós estaremos aqui todos os anos. Este será o Oscar da Gestão Pública”, afirmou João Carlos Saad.

A premiação, apresentada pelos jornalistas Lana Canepa e Rodolfo Schneider, foi transmitida ao vivo no canal da emissora no YouTube e será exibida no próximo domingo, às 22h30, na tela da Band.