Apucarana (PR) tem a melhor média no pilar ‘Educação’ e é premiada no ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’

As cidades de Igrejinha (RS), na categoria entre 30 e 100 mil habitantes, e São José do Inhacorá (RS), com menos de 30 mil habitantes também foram premiadas

Na última terça-feira, (23), aconteceu o evento “Prêmio Band Cidades Excelentes”, no Distrito Federal, e a cidade de Apucarana (PR) obteve a melhor média, no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), no pilar Educação.

Com mais de 100 mil habitantes, a cidade foi premiada e muito prestigiada pelo seu prefeito, Sebastião Ferreira Martin Júnior. Na categoria com habitantes entre 30 e 100 mil venceu a cidade de Igrejinha (RS); e na categoria com menos de 30 mil habitantes, São José do Inhacorá, também no Rio Grande do Sul, foi premiada. Os respectivos prefeitos, Leandro Marciano Horlle e Gilberto Pedro Hammes, também estiveram presentes.



Na última terça-feira, (23), aconteceu o evento “Prêmio Band Cidades Excelentes”, no Distrito Federal

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para agradecer e incentivar uma boa gestão e projetos que tenham como objetivo melhorar a vida das pessoas. A metodologia utilizada está detalhada no livro “Cidades Excelentes: Gestão que transforma a realidade dos municípios brasileiros”, publicado pela Escola de Gestão Aquila em 2021 e disponível no site www.cidadesexcelentes.com.br.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez questão de enaltecer a ideia. “O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma demonstração do que a sociedade civil organizada pode fazer a favor do Brasil. Como o setor privado pode auxiliar o público na transformação da realidade brasileira. Uma boa política significa defender a causa do municipalismo. Esse incentivo através de métodos científicos é fundamental para aprimoramos a gestão pública no país”, enalteceu.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para agradecer e incentivar uma boa gestão e projetos que tenham como objetivo melhorar a vida das pessoas

Além de Pacheco, o evento contou com a presença de diversas personalidades, como o presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad; o Vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão; Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; e Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

A premiação, apresentada pelos jornalistas Lana Canepa e Rodolfo Schneider, foi transmitida ao vivo no canal da emissora no YouTube e será exibida no próximo domingo, às 22h30, na tela da Band.