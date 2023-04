Prefeitura de São Paulo proíbe “tuk-tuks” da Grilo de circular na cidade

Triciclos elétricos foram considerados próximos aos mototáxis, que já são proibidos na capital paulista

Lançado há menos de 10 dias, o serviço de tuk-tuks elétricos da empresa Grilo foi suspenso na cidade de São Paulo pela Prefeitura. Os triciclos foram considerados próximos aos mototáxis, que já eram proibidos na capital paulista.

Novo serviço de transporte foi suspenso menos de 10 dias após iniciar operação Crédito: Grilo



A decisão da Prefeitura diz que o cadastramento de operadoras de transporte por aplicativo é permitido apenas para automóveis e que os veículos da Grilo – que transportam o condutor mais dois passageiros – estão tecnicamente mais próximos de uma moto do que de um automóvel.



A empresa contesta a decisão, destacando que os tuk-tuks são diferentes das motos, já que eles são fechados, com vidros elétricos e cinto de segurança de 3 pontos. A Grilo destaca que “na prática, são triciclos, mas com muitos dos requisitos de segurança exigidos pela lei de trânsito.”



Os tuk-tuks da Grilo são elétricos, com velocidade máxima de 50km/h. Um toda de 20 veículos atuava na região da Avenida Paulista por meio de um aplicativo, em sistema semelhante ao adotado por empresas como Uber e 99, por exemplo.

Grilo garante que veículo elétricos oferecem segurança aos usuários Crédito: Grilo



A Grilo lamentou a decisão, dizendo que com um bloqueio em menos de 10 dias de funcionamento não é possível medir a eficácia deste novo meio de transporte na cidade. Além disso, disse que irá recorrer da decisão: “A empresa informa que tem autorização plena para circulação de acordo com todas as regras exigidas pela Operadora de Tecnologia de Transporte Credenciada (OTTC) e irá lutar nas vias administrativas e judiciais, se necessário, para disponibilizar à população de São Paulo essa forma segura e inovadora de circulação sem poluir o meio ambiente.”



As publicações sobre o fato ganharam destaque nas redes sociais. Em maioria, apoiando que a empresa funcione, contribuindo com a inovação e possíveis melhorias no trânsito paulistano.



Veja algumas das manifestações:

“Inovar em mobilidade em um País que Existe um “Detran” para cada Estado com normas diferentes sobre veiculo/documentação, além de um órgão de trânsito pra cada Prefeitura, não me surpreende nada essas proibições. Trágico!”, John Matos.

“Chega a ser cômico se não fosse a realidade do nosso Brasil Junior Borneli Infelizmente empreender no nosso País é um herói. Ao invés de incentivos, somos apresentados a novas burocracias diariamente. Uma pena.”, Fábio Dellazem.



“Creio que logo conseguirá reverter essa decisão e apresentar os benefícios do transporte para o poder executivo estadual e municipal. Boa sorte e parabéns pela iniciativa.”, Diego Otsuka