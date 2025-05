Prefeitura de Maranguape, no Ceará, realiza leilão na B3 para concessão de serviços de iluminação pública

Foi realizado hoje, na B3, o leilão da Prefeitura de Maranguape, município da região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, para concessão de serviços de iluminação pública no município. Este é o primeiro projeto financiado pelo FEP/Caixa deste escopo no estado.

O Consórcio Brilha Maranguape, composto pelas empresas Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda. e São Bento Lighting Solutions Ltda., foi o vencedor ao apresentar contraprestação mensal de R$ 315.666,50, que representa um deságio de 20,85%.

A concessão prevê modernização, gestão, operação e expansão do sistema de iluminação da cidade, que passará a ter 16 mil pontos de iluminação. São estimados investimentos de mais de R$ 55 milhões ao longo de 16 anos.

O programa ainda vai garantir maior eficiência energética em todos os bairros e quase todos os distritos, beneficiando de forma democrática os mais de 105 mil habitantes.

Este é um projeto da Prefeitura de Maranguape, que conta com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos e Concessão e PPP, o FEP/Caixa. Além de apoio institucional do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e apoio técnico da Caixa, que com esta concessão apresenta o trigésimo projeto estruturado que vai a leilão.

“Nós entendemos que este ato, neste momento, o mais importante é a população. Nós não entendemos iluminação pública somente como clarear ruas, avenidas. Nós entendemos como dignidade, melhoria de segurança pública. Então, quando chegamos aqui e entendemos que este passo se consumou, é uma alegria muito grande para nós que trabalhamos no serviço público”, disse, em discurso, Carlos Tomé Junior, Secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades.

“Maranguape escreve hoje uma página memorável do município e do estado do Ceará. Estamos efetivando a primeira PPP de Iluminação Pública do Estado, iluminando caminho para que essa modalidade possa ser adotada por outros municípios. Mas a maior vitória é do povo de Maranguape, que tanto espera por melhorias no setor de iluminação pública, pessoas que poderão ir e vir com mais tranquilidade e também terão a oportunidade de contemplar as nossas belezas. Agora, como todos desejávamos, teremos não apenas um grande parque de iluminação pública, mas um dos mais modernos do estado e do país”, afirmou, em discurso, Atila Câmara, prefeito de Maranguape.

“Ser pioneiro é, de fato, mais desafiador. Maranguape é o primeiro município do estado do Ceará a conseguir e estruturação de uma parceria público-privada no âmbito do FEP. Mas ele abre portas para outros municípios e também para que outras parcerias possam ser realizadas no município. Então é com muito prazer e muita alegria que a Caixa escreve seu nome nessa história, a Caixa tem o propósito de transformar a vida das pessoas e a gente quer que vocês continuem contando com a Caixa”, falou a superintendente nacional, representante da administradora do FEP/Caixa/Vice-Presidência agente operador, Danielle Mendonça de Souza dos Reis, durante discurso.

“Nós, da B3, temos muito orgulho em contribuir para o encontro de bons projetos públicos com investidores privados. Agradecemos a confiança e parceria da Prefeitura do município de Maranguape e da Caixa Econômica para a realização deste projeto. Contem sempre conosco no esforço de promover a melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos para o desenvolvimento do nosso país”, disse Rogério Santana, diretor de Relacionamento com Clientes e Governança em Licitações da B3.