Preço do enxoval nos EUA chega a custar até 40% mais barato do que no Brasil

Priscila Goldenberg é personal shopper e explica que é possível economizar, mesmo com a alta do dólar e mostra o que nunca deve ser comprado.

A espera pelo bebê é cheia de sentimentos, ansiedade, afinal, as famílias querem estar prontas para receber o mais novo integrante, com todo conforto e tecnologia em casa. Mas, isso, também, gera custos. Contudo, você sabia que ainda é possível economizar ao fazer o enxoval fora do Brasil?

Priscila Goldenberg é personal shopper também dá dicas de economia ao mostra o que nunca deve ser comprado. Créditos: Divulgação

A personal shopper, Priscila Goldenberg, explica que comprando os artigos do bebê nos Estados Unidos, é possível economizar até 40%.

“Eu percebo ganhos não só no bolso. Os produtos que o mercado americano oferece trazem mais opções aos pais, tanto de novidades, quanto de opções de marcas e modelos diferenciados. É possível gastar menos tempo e dinheiro em uma hora tão inesquecível. Sendo assertivo, você pode economizar muito mais do que comprando um enxoval do que no Brasil, ainda ter mais produtos essenciais com qualidade”, explica a especialista.

Exemplos de economia

Para citar diferenças expressivas, Priscila exemplifica algumas compras para que você possa entender a estratégia da economia.

“A cliente que opta por comprar por exemplo o carrinho Yoyo da marca BabyZen/Stokke em terreno americano, paga 58% mais barato com meu acompanhamento, já que tenho descontos em lojas especiais, então, o equipamento que no Brasil sairia por aproximadamente R$ 6 mil, na compra fora tem um desconto de R$ 2.500. Já um extrator de leite, por exemplo, Duplo Medela, modelo MAxiFlex que custa no Brasil R$ 1.764, é vendido nos EUA por R$ 907, ou seja, o item sai 49% mais barato”, detalha.

O tempo economizado também conta

A consultoria na compra de enxoval auxilia tanto na conta bancária dos papais, como na economia de tempo, segundo a personal shopper.

“Nem sempre comprar o que uma famosa ou amiga comprou é indicado. Eu faço uma entrevista com a família detectando os hábitos, rotina e necessidades da casa e dos pais. Além da praticidade e economia, outro ponto muito importante é o tempo ganho. Para quem viaja ao exterior, compramos tudo o que o bebê precisa em apenas dois dias, permitindo que o casal desfrute dos demais dias para passear, descansar e não ficar a viagem toda indo de loja em loja. Nossa consultoria traz a saúde mental de saber que comprará corretamente e não faltará nada importante quando o bebê nascer”, ressalta Priscila.

De acordo com a especialista, muitos itens são comprados, e não usados, e a tal lista de produtos durante a gestação pode levar os pais à ansiedade.

“Imagine que você nunca jogou golfe na vida e terá que participar de um campeonato. Você viaja aos EUA para comprar todos os acessórios que precisará, mas sem experiência nenhuma, vai ficar horas procurando o que comprar e provavelmente pegará itens que não precisa, outros que não são adequados e deixará de comprar o que seria necessário e volta ao Brasil achando que está pronto. Quando começa o campeonato descobre que comprou errado, mas já é tarde e terá que usar o que já comprou. Agora pense na mesma situação, porém, tendo a oportunidade de contar com um profissional no esporte, entendendo seu estilo, orientando e recomendando os melhores produtos de qualidade e adequando a sua necessidade? Seguramente, voltará ao Brasil pronto e com a segurança de que comprou tudo correto. A mesma situação ocorre na compra do enxoval, com a ajuda de uma especialista”, exemplifica.

Você sabe quais são os itens que as famílias compram errado?

“Cito como exemplos o famoso aquecedor de lenço umedecido e aquecedor de mamadeira: o bebezinho nasce com o chip zerado e são os pais que enviarão as informações para a cabecinha dele. Se nunca for apresentado ao pequeno, lenço umedecido quente para limpar o bumbum, nem a mamadeira aquecida, ele não estranhará se estiverem em temperatura ambiente. Hoje em dia, precisamos ser práticos e essa praticidade ajuda a maternidade, bem como o dia a dia ser mais leve”, ensina a especialista.

Priscila orienta sobre outras coisas desnecessárias para um recém-nascido, como chapéu para não cair água no rosto na hora do banho e calça jeans.

“Cuidado com os impulsos e haja sempre priorizando o conforto do bebê. Evite chupetas com bicho de pelúcia pendurado, isso é péssimo, pois além de não serem ortodônticos, podem puxar a arcada dentária para fora, devido ao peso do bicho pendurado”, finaliza Priscila Goldenberg, que faz a orientação, segundo os dentistas de sua equipe.