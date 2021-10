Porta dos Fundos é indicado ao Caboré 2021

Produtora concorre ao prêmio de melhor Veículo de Comunicação – Produtor de Conteúdo

Um dos prêmios mais consagrados do mercado publicitário, Caboré, acaba de indicar o Porta dos Fundos na categoria “Veículo de Comunicação – Produtor de Conteúdo”. O prêmio é um dos maiores da publicidade e comunicação do país, e é realizado pelo Meio & Mensagem todos os anos desde 1980.

“Todo o time do Porta dos Fundos merece esse reconhecimento. Estamos muito felizes com a indicação. O Prêmio Caboré é um marco na carreira de toda empresa e de todo profissional, e é uma prova da excelência do grupo na criação de conteúdos multiplataforma”. comenta Christian Rôças – CEO – Porta dos Fundos.

O Porta dos Fundos conta com mais de 35 milhões de fãs nas redes e 9 bilhões de views nesses 9 anos de vida, e se consolidou como uma referência em entretenimento multiplataforma, atuando em séries, filmes, branded content, entre outras produções. Em 2019, lançou o Backdoor, no México, com elenco, linguagem e temática direcionados ao público local. O Video “Harina” se tornou um sucesso no país, com quase 60 milhões de visualizações.

Neste ano de 2021, a produtora estreou em novas plataformas, como Tik Tok e na Twitch, com o canal SALVE. Em parceria com a Deezer, lançou os podcasts “Quem Quer Ser Um Alienado” e “Amigos do Fim” ambas as séries figurando entre as três primeiras colocações no ranking de exclusivos mais escutados de 2021 da plataforma. No GNT, “Que História é essa, Porchat?” segue sendo sucesso do público, trazendo histórias inusitadas a cada semana e convidados especiais. Já o “Greg News”, na HBO, segue sendo um sucesso no canal, atingindo milhões de visualizações no youtube a cada episódio.

O Porta dos Fundos se prepara ainda para lançar o filme “Peçanha Contra o Animal”, em parceria com o Amazon prime video, no 22 de Outubro, além do Reality Show “Futuro ex-porta”, com o Youtube Originals, “As seguidoras”, primeira série brasileira da Paramout + e o aguardado Especial de Natal, também na Paramout+.

O Porta dos Fundos concorre na categoria “Veículo de Comunicação – Produtor de Conteúdo” junto com o SBT e o R7. A cerimônia de premiação do Caboré ocorrerá no dia 6 de dezembro, no Clube Monte Líbano, em São Paulo. A votação começa a partir de 1 de novembro e é exclusiva para assinantes do Meio & Mensagem.