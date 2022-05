Pluto TV está com novidades! Plataforma disponibiliza novo canal de notícias em tempo real CBS News

Principal serviço de streaming televisivo lança também mais quatro canais que prometem entreter e divertir o público

Tem novidade na Pluto TV: o principal serviço de streaming de televisão gratuito do país lança em maio o canal notícias CBS News (canal 201) em sua programação.

Além disso, chegam também à plataforma os canais: Pluto TV Geek & Tech (canal 345) e Pluto TV Novelas (canal 124), além dos canais exclusivos das séries: MTV Teen Mom (canal 161) e Os Três Patetas (canal 108). Todos já podem ser conferidos na Pluto TV.

Os Três Patetas (canal 108)

Atualmente, o serviço de streaming oferece mais de 90 canais para países de língua espanhola e, no Brasil, já são mais de 75 canais com curadoria de mais de 185 parceiros de conteúdo da região, incluindo as principais redes de televisão, estúdios de cinema, distribuidoras e empresas de mídia, alcançando uma biblioteca que abrange mais de 35.000 horas de conteúdo em todos os gêneros e para todas as idades.

Os usuários da Pluto TV podem ter acesso à programação através de smartphones e tablets iOS e Android, smart TVs, aparelhos de streaming, além do próprio site oficial.

As novidades prometem agitar a grade da Pluto TV, com notícias e reportagem completas e em tempo real, no CBS News; experiências e curiosidades sobre a magia do cinema, no Pluto TV Geek & Tech; as melhores novelas de todos os segmentos, no Pluto TV Novelas; reality show da MTV que mostra o dia a dia de jovens mães, no MTV Teen Mom, e as aventuras humorísticas de Os Três Patetas, no canal 108.

Pertencente à Paramount Global através da sua divisão Paramount Streamin, a Pluto TV foi co-fundada por Tom Ryan, Ilya Pozin e Nick Grouf em 2013 e possui sede em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. A plataforma tem o objetivo de oferecer principalmente uma seleção de conteúdo que se assemelhe à experiência da programação de transmissão tradicional.

Para gerar receita, o serviço de streaming conta com a presença de anúncios em vídeo, que são visualizados durante a programação, em intervalos estruturados de maneira similar à encontrada na TV.