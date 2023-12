PlayTV+: Uma Nova Dimensão na Parabólica da SKY HD

A PlayTV firma parceria estratégica com a SKY HD e se destaca na nova parabólica, oferecendo conteúdo diversificado e inédito no canal 58

A PlayTV, renomado canal dedicado à cultura pop, E-sports, universo geek e gamer, anunciou uma parceria estratégica que promete revolucionar o cenário da televisão por assinatura. A partir de 1º de dezembro, a PlayTV estará presente na nova parabólica da SKY HD, identificada como PlayTV+ no canal 58.

Esta colaboração estratégica não apenas consolida a expansão da PlayTV em todos os segmentos da nova parabólica, mas também reafirma seu compromisso em democratizar o acesso ao seu conteúdo diversificado. Selecionada pela SKY HD como um dos primeiros canais a integrar seu lineup, a PlayTV+ amplia significativamente sua distribuição, indo além dos meios tradicionais, como streamings e TV por assinatura.

Embora as grades da PlayTV e PlayTV+ sejam semelhantes, a nova parabólica da SKY oferecerá uma gama de conteúdos inéditos. Leonardo Zalcman, Diretor de Conteúdo e Canais Digitais da emissora, compartilha entusiasmado: “Estamos selecionando os melhores conteúdos da PlayTV e PlayTV+, além de apresentar lançamentos previstos para o final do ano. Nosso objetivo é consolidar o que temos de melhor para os fãs da cultura pop”.

Caê Coelho, CEO da PlayTV, destaca que o Brasil é o maior consumidor de TV na América Latina, e a PlayTV busca consolidar sua distribuição em todas as principais plataformas – TV aberta, fechada e streaming. “Não paramos por aqui, estamos em constante estudo para ampliar nosso alcance”, acrescenta Coelho.

Além de marcar uma presença triunfante na nova parabólica, esta parceria estratégica testemunha o crescimento constante da PlayTV, que retorna com força total ao mercado, prometendo grandes novidades para 2024. O público pode esperar uma experiência enriquecedora, com conteúdos exclusivos e uma programação diversificada que atende aos gostos dos fãs da cultura pop e do universo gamer.