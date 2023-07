PlayTV revoluciona a música com novo programa “Inteligência Musical” guiado por IA

Jarvis, Watson, Sophia e ChatGPT selecionam exclusivamente os videoclipes em programação inovadora da emissora líder em cultura pop

A PlayTV, reconhecida por sua liderança na produção e curadoria de conteúdo relacionado a games, animes e música, está prestes a lançar um programa revolucionário em sua grade. Intitulado “Inteligência Musical”, a atração marcará a estreia da inteligência artificial (IA) na seleção de videoclipes. Com a participação de sistemas como Jarvis, Watson, Sophia e ChatGPT, a emissora se destaca novamente como pioneira no mercado, oferecendo experiências únicas e relevantes para seu público.

Conheça a ousada aposta da emissora em trazer a IA para a seleção de música

Fundada em 2006, a PlayTV conquistou seu espaço ao ser o primeiro canal de televisão a dedicar uma programação voltada para a comunidade geek. Seu compromisso com a inovação e a interatividade entre programas e telespectadores sempre a colocou à frente no cenário do entretenimento. Agora, ao introduzir a inteligência artificial na seleção de videoclipes, a emissora dá um passo audacioso e promete surpreender a todos com uma nova forma de curtir a música.

A e música: Conheça o programa que está revolucionando a PlayTV!

O programa “Inteligência Musical” tem estreia marcada para o dia 21 de julho, às 20h30, e será exibido na programação da PlayTV e em todos os serviços de streaming. Através de algoritmos e aprendizado de máquina, os sistemas de IA – Jarvis, Watson, Sophia e ChatGPT – analisam uma infinidade de dados e preferências musicais, para escolher os videoclipes mais adequados ao perfil de seu público.