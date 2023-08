PlayTV celebra o Dia Internacional do Gamer e relembra sua trajetória de pioneirismo

Conhecida pelo seu pioneirismo em cultura gamer, o hub de entretenimento promete novas parcerias para a exibição de programas gamers no canal

A PlayTV, canal que se tornou uma referência na transmissão de conteúdo relacionado à cultura pop, E-sports e o universo geek, está celebrando com entusiasmo o Dia Internacional do Gamer. A data, que ganhou destaque a partir de 2008, marca a importância dos jogos eletrônicos e da cultura gamer ao redor do mundo.

Desde a sua fundação em 2006, a PlayTV se destacou como um verdadeiro pioneiro ao trazer a cultura gamer para a televisão brasileira. Enfrentando desafios significativos, como a resistência inicial de marcas em patrocinar conteúdo relacionado a jogos e a crescente pirataria de jogos eletrônicos na época, o canal manteve sua visão de proporcionar entretenimento e aprendizado por meio dos jogos.

“Representar a cultura gamer sempre foi nossa missão, e nós acreditamos no potencial desse mercado para não apenas entreter, mas também para estimular habilidades como estratégia, agilidade e a exploração de diferentes culturas”, revela Caê Coelho, CEO da PlayTV.

Durante os anos, a PlayTV solidificou uma conexão duradoura com sua audiência por meio de programas inovadores. O icônico “Combo fala + joga” permitia que grandes ícones gamers fossem entrevistados enquanto jogavam, proporcionando um olhar único sobre suas personalidades. Além disso, parcerias marcantes, como o programa “MOK” apresentado por Luciano Amaral, foram marcos cruciais na história do canal.

Atualmente, a PlayTV continua sua jornada de impacto na cultura gamer. O programa “NextPlay”, lançado recentemente, explora as mais recentes novidades em games e gameplays, mantendo os espectadores atualizados com o que há de mais recente no cenário gamer. Além disso, a PlayTV tem surpresas emocionantes planejadas, incluindo a chegada de um influenciador gamer renomado em setembro e a estreia de programações exclusivas relacionadas ao universo gamer em outubro de 2023.

Leonardo Zalcman, Diretor de Conteúdo e Canais da PlayTV, destaca a busca contínua por qualidade e relevância: “Estamos sempre buscando as melhores parcerias e oportunidades para oferecer conteúdo que agregue valor à nossa audiência, mantendo nossa prioridade em proporcionar qualidade”.

A PlayTV também mantém um papel ativo no mundo dos E-sports, cobrindo eventos internacionais e fortalecendo sua presença no ecossistema gamer. Como um dos principais curadores de conteúdo gamer no Brasil, o canal continua a acompanhar a evolução do mercado de jogos eletrônicos.

A PlayTV, fundada em 2006, continua sendo um farol na produção e curadoria de conteúdo relacionado a games e cultura pop. Sua trajetória foi marcada por prêmios notáveis, como o Leão de Prata, e por sua inovação, sendo a vencedora do festival internacional Telas. Além disso, a PlayTV desempenhou um papel pioneiro na interatividade entre programas e telespectadores por meio do Twitter no Brasil, sempre mantendo um vínculo próximo com seu público.