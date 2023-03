Plataforma digital Fiibo promete revolucionar o mercado de saúde e bem-estar no Brasil

Empresa já recebeu R$ 11 milhões de investimento inicial da Alvarez & Marsal, Oowlish e XMartins

Com o acesso à assistência médica privada sendo um dos três maiores desejos de consumo da população brasileira, segundo pesquisas recentes, a plataforma digital Fiibo surge como uma alternativa inovadora para facilitar o acesso e a escolha de produtos e serviços de saúde e bem-estar.

Ítalo Martins, fundador e CEO da Fiibo

Com o foco inicial em soluções de benefícios em saúde e bem-estar para empresas, a Fiibo já está em operação com 36 mil vidas ativas e tem a expectativa de gerar negócios para mais de 1 milhão de clientes nos próximos dois anos.

A plataforma reúne os players dos segmentos de saúde e bem-estar, conectando operadoras, administradoras, corretoras, fornecedores, prestadores de serviço, empresas e consumidores em um único ambiente. Isso permite que todos possam analisar produtos, serviços e preços, sem burocracia na hora de contratar e pagar.

Nasce no Brasil a primeira plataforma digital de saúde e bem-estar

O fundador e CEO da Fiibo, Ítalo Martins, comenta que é preciso melhorar a experiência do consumidor no segmento de saúde e bem-estar, dando a ele o direito de explorar todo o mercado e conhecer as infinitas oportunidades à sua disposição, assim como já aconteceu em outros segmentos, como hospedagem, investimentos e alimentação.

A Fiibo não concorre com nenhum dos players do mercado, mas sim inova como alternativa para que todos eles comercializem seus produtos e serviços em uma plataforma digital com maior potencial de alcance e visibilidade para os consumidores.

A plataforma nasce com parceiros de peso no mercado, como a Alvarez & Marsal, Oowlish e com a XMartins, que aportaram mais de R$ 11 milhões para a construção da solução.

A Fiibo chega para revolucionar a área da saúde no Brasil e promete transformar o mercado ao tornar o acesso aos serviços de saúde e bem-estar mais simples e prático para todos.