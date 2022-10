Planet Hemp lança álbum inédito após 22 anos e volta de forma decisiva ao cenário nacional

“Jardineiros” batiza o álbum de inéditas do grupo chega às plataformas de áudio nesta sexta (21) e traz nomes como Black Alien, MC Carol, Tropkillaz e o trapper argentino Trueno

Já disponível nas plataformas de áudio pela Som Livre nesta sexta-feira (21), o grupo Planet Hemp mostra que o discurso combativo que sempre caracterizou a banda está de volta. Apesar da energia de indignação ser o combustível para uma gama de mensagens questionadoras ao longo das 15 tracks, o primeiro projeto de inéditas da banda após um hiato de 22 anos tem como missão semear idéias, visões e utopias.

Caba do novo álbum ‘Jardineiros’ do Planet Hemp

“Quando o instrumento do medo não funciona, a gente adquire um poder inimaginável”. É com esta frase, cunhada por Marcelo Yuka durante entrevista em 2016, que o Planet Hemp abre o álbum “Jardineiros”.

“É importante lembrar que não existe apenas um caminho no mundo, nem dois apenas, mas vários. Queremos trazer essa pluralidade de volta e podemos dizer que ela se expressa de todas as formas, inclusive na quantidade de estilos presentes no álbum”, diz BNegão.

A faixa “Jardineiro” inspirou o nome do álbum

A faixa “Jardineiro” – que inspirou o nome do álbum – traz versos diretos: “Jardineiro não é traficante / Ouça o que eu tô lhe dizendo, cumpadi, não compre, plante”. “O disco nasceu de uma ideia de coletivo, de fazer deste novo projeto mais que uma banda, e sim um movimento que une vários produtores diferentes, artistas, públicos de diferentes gerações, ideias e referências”, completa Marcelo D2.

Com formação atual composta por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru, neste aguardado novo trabalho, o Planet Hemp usa como referências a sua própria caminhada e o momento atual do país para escrever este novo capítulo da sua história: valoriza o passado, mantém os pés firmes no presente, mas sem perder de vista o futuro.

Unindo o melhor dos dois universos, “Jardineiros” traz reflexões acerca de temas como a crítica à política sobre drogas e questões sociais

Unindo o melhor dos dois universos, “Jardineiros” traz reflexões acerca de temas como a crítica à política sobre drogas (como em “Remedinho” e “Jardineiro”) e questões sociais (presente em “Eles Sentem Também” e “Veias Abertas”, entre outras), ao mesmo tempo em que expande o leque de sonoridades, se unindo a nomes como MC Carol de Niterói (que aparece em “Onda Forte”) e o jovem trapper argentino Trueno (feat em “Meu Barrio”).

“Este disco carrega a diversidade do Planet Hemp, não tem uma música muito parecida com a outra”, comenta BNegão sobre a safra de 15 faixas selecionadas para o projeto. “Os temas importantes pro grupo estão presentes nas letras, apresentados de forma nova, com outros pontos de vista”.

Embalada na batida do miami bass, “Ainda” – outra faixa certeira do disco -, resgata não só a fama do grupo por seu histórico com a cannabis, mas também a estética da música carioca na década de 90, época de seu surgimento na cena underground.

Dentro desta coletividade sonora, além das já citadas participações de Trueno e MC Carol, e de Criolo – feat do primeiro single desta nova leva lançado pelo grupo, “Distopia” -, estão ainda Black Alien (integrante honorário da Ex Quadrilha da Fumaça, que participa na faixa “O Ritmo e a Raiva”), Tropkillaz (“Ainda”) e Tantão e Os Fita (“Veias Abertas”).

Álbum inédito após 22 anos

O disco foi produzido pela própria banda, ao lado de outros grandes nomes da indústria como Mario Caldato, responsável pela finalização do álbum em Los Angeles (EUA), Nave e Zegon.

