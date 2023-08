Plaenge alcança vendas bilionárias e prepara lançamento de luxo em São Paulo

Construtora se prepara para dominar o mercado paulista com um empreendimento de alto padrão

A Plaenge, renomada construtora de capital fechado no Brasil, está celebrando um notável desempenho no primeiro semestre de 2023. Com vendas líquidas que totalizam impressionantes R$ 1,48 bilhões de janeiro a julho, a empresa registrou um crescimento exponencial de 74% em relação ao mesmo período no ano anterior. Esse sucesso reflete a solidez da Plaenge e sua liderança no mercado imobiliário de alto padrão.

Perspectiva do Altier, primeiro empreendimento da Plaenge na capital paulista

A construtora, com uma trajetória marcada por empreendimentos sofisticados em cidades como Londrina, Campo Grande, Porto Alegre, Cuiabá, Maringá, Joinville e Curitiba, está pronta para conquistar São Paulo com seu próximo lançamento luxuoso. O Altier Moema Pássaros, com um valor geral de vendas (VGV) total de R$ 200 milhões, está previsto para ser lançado no final de agosto. Alexandre Fabian, sócio-diretor da Plaenge, destacou a imponência do empreendimento e a expectativa de oferecer uma experiência diferenciada aos clientes.

Perspectiva de ambiente comum no empreendimento paulistano Altier

“O 1º lançamento na capital paulista carrega toda a experiência da Plaenge adquirida ao longo desses 53 anos de atuação, com projetos que unem sofisticação, conforto e construção primorosa”, afirmou Fabian. A empresa visa surpreender os clientes desde o primeiro contato até a entrega das chaves, proporcionando qualidade e excelência em todos os aspectos.

Proposta do empreendimento é oferecer muita luz, ventilação e espaços equilibrados, com sofisticação

A entrada da Plaenge no mercado paulista é um marco estratégico, evidenciando a expansão contínua da construtora. Com um histórico consistente de inovação e empreendimentos de alto padrão, a Plaenge espera consolidar sua presença em São Paulo, mantendo seu compromisso com a excelência e a satisfação dos clientes.

Nesse contexto, o Altier Moema Pássaros surge como um símbolo do comprometimento da Plaenge em elevar os padrões de moradia na maior cidade do Brasil. O mercado imobiliário de luxo se prepara para receber um novo ícone de sofisticação, que reflete a expertise e a visão da construtora. Com um legado de sucesso e confiança, a Plaenge promete transformar o cenário imobiliário paulista, oferecendo uma experiência única e extraordinária para seus futuros moradores.