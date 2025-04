Pixel Roads impulsiona reservas online de hotéis Accor com estratégia de Mídia Programática e Native Ads

Especializada na integração de canais de mídia digital, a Pixel Roads desenvolveu uma campanha de Mídia Programática e Native Ads que gerou excelentes resultados para a Accor, multinacional francesa do ramo hoteleiro. Com quase 6.000 hotéis em mais de 100 países, a Accor tem no Brasil uma das suas maiores operações, com 79 hotéis em diversas regiões. A campanha, realizada entre janeiro e julho de 2024, com foco em Minas Gerais e nos estados da região Centro-Oeste, se destacou pelo alto engajamento, alcance e retorno sobre investimento.

Leandro Navatta (CTO), Bruno Oliveira (CEO) e Vitor Ballaben (CMO). Créditos: Divulgação.

Durante os seis meses de campanha, a Pixel Roads gerou para a multinacional francesa impressionantes 3.955.318 impressões e 111.941 cliques, resultando em uma taxa de cliques (CTR) de 2,83%. O percentual está significativamente acima da média do mercado, que costuma girar em torno de 0,3% para campanhas similares, o que demonstra o alto nível do engajamento alcançado.

O Custo por Clique (CPC) de apenas R$ 0,16 foi outro fator de destaque. A estratégia permitiu que a Accor maximizasse seu retorno sobre o investimento, atraindo visitantes qualificados para as páginas de seus hotéis a um custo extremamente competitivo. Além disso, o Custo por Mil Impressões (CPM) foi de R$ 4,45, um valor que garante um equilíbrio ideal entre o alcance e os custos da campanha, reforçando ainda mais a eficiência dos recursos aplicados.

“A chave para o sucesso da campanha foi a nossa capacidade de integrar Mídia Programática e Native Ads de forma inteligente, atingindo um público altamente segmentado e qualificado. A segmentação precisa nas regiões de Minas Gerais e do Centro-Oeste permitiu que os anúncios realmente ressoassem com os públicos locais, gerando um impacto direto nas reservas de diárias. O baixo CPC e o CTR acima da média são reflexos dessa estratégia assertiva”, explica Bruno Oliveira, CEO da Pixel Roads.

A campanha não só conseguiu atrair e engajar o público, como também conduziu a conversões reais. O alto volume de cliques gerou tráfego qualificado para as páginas dos hotéis da Accor, o que se traduziu em aumento nas reservas de diárias. O resultado comprovou a relevância e a eficácia dos anúncios, que conseguiram converter interesse em ações concretas.

“Nosso objetivo era criar anúncios nativos que não apenas chamassem a atenção do público, mas que também oferecesse uma experiência de navegação fluida e relevante. O sucesso da campanha mostrou que conseguimos atingir exatamente o que planejamos, ao mesmo tempo em que mantivemos um custo baixo e um retorno alto para a Accor”, comenta Vitor Ballaben, CMO da Pixel Roads.

Conhecida pelo pioneirismo, a Pixel Roads utilizou tecnologia avançada para desenvolver a campanha. “A capacidade de integrar diferentes canais e inventários de mídia é um diferencial que nos permite otimizar campanhas e obter resultados excepcionais. No caso da Accor, isso foi fundamental para alcançar um público segmentado de maneira eficaz, gerando um retorno sólido e mantendo a campanha eficiente do início ao fim”, revela Leandro Navatta, CTO da Pixel Roads.

Com resultados impressionantes, a campanha de Mídia Programática e Native Ads se destacou pela combinação de segmentação geográfica precisa, alta taxa de engajamento e otimização de recursos, fazendo com que a Accor alcançasse seus objetivos de aumentar as reservas online de seus hotéis. A abordagem inovadora, combinada com uma execução precisa, aponta o futuro das campanhas de mídia digital.

Pixel Roads – Primeira plataforma digital que integra diversos inventários e canais de mídia em único lugar, a Pixel Roads oferece múltiplos formatos de anúncios digitais em um sistema integrado, simples e intuitivo. A startup conecta seus anunciantes a milhões de pessoas, de forma eficaz e prática, sem a necessidade de operar diversos canais individuais de mídia.

É uma plataforma inédita que utiliza tecnologia de ponta e inteligência artificial para trazer maior performance para as campanhas, integrando diversos formatos e inventários, como Google Ads, Meta Ads, UOL Ads, Taboola, MGID e outros. A Pixel Roads enxerga a publicidade como uma viagem, e quer ser um GPS para direcionar os seus clientes a alcançar todos os seus objetivos no meio digital. A empresa cria as melhores combinações de canais para cada estratégia de mídia, utilizando diferentes caminhos, sempre de forma eficiente.

A Pixel Roads é o resultado do aprendizado de muitos anos de empreendedorismo dos três fundadores formados na USP. Bruno Oliveira possui 16 anos de experiência liderando empresas de publicidade e mídia, trabalhando com mais de 300 marcas em 20 países. Leandro Navatta tem 14 anos à frente de startups de tecnologia, gerenciando sistemas multinacionais. E Vitor Ballaben é um empreendedor serial desde seus 18 anos, com vasta experiência em empresas nos mercados de marketing e eventos.

Saiba mais: https://pixelroads.com.br/