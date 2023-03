Pinacoteca de São Paulo apresenta exposição de Chico da Silva, um dos principais artistas cearenses do século XX

Exposição destaca a produção coletiva do ateliê do Pirambu

A Pinacoteca de São Paulo está se preparando para receber uma grande exposição do artista Chico da Silva. A mostra, intitulada “Chico da Silva e o ateliê do Pirambu”, conta com 124 trabalhos produzidos entre 1943 e 1984, e tem curadoria de Thierry de Freitas.

Chico da Silva

A exposição apresentará uma visão panorâmica da carreira de Chico, um dos responsáveis por transformar o cenário artístico cearense a partir da década de 1940, com suas composições fabulares repletas de monstros mitológicos, animais fantásticos e outros personagens.

Entre as obras que estarão em exibição está “Caboclo peruano”, parte de um singular grupo de desenhos realizados entre 1943 e 1944, emprestados da coleção da Pinacoteca do Ceará. A exposição também contará com obras do período em que Chico esteve em hiato na produção, entre 1948 e 1960, e da coleção do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC/UFC), onde Chico chegou a trabalhar no início da década de 1960.

Sem Título 1983. Chico da Silva

A exposição também dará destaque ao ateliê do Pirambu, um marco na carreira de Chico. Foi lá que o artista passou a trabalhar com auxílio de ajudantes, inicialmente crianças e adolescentes do seu bairro. A exposição apresentará obras de ao menos cinco nomes que integraram a escola. Com a prática da produção coletiva, as obras que recebiam a assinatura de Chico foram ganhando novas características a partir da contribuição dos integrantes da escola.

Curador Thierry de Freita

“Sempre figurativa, a pintura e os desenhos de Chico apresentam corpos preenchidos por cores diversas e pontilhismos, e é comum que fundo e figura se mesclem. A partir do momento em que passam a ser produzidas em ateliê, as pinturas ganham um refinamento técnico e surgem novos personagens. Ao longo dos anos, a oficina criada por Chico foi tratada de forma dúbia pelo próprio artista. Apenas em 1977, em um evento realizado no Salão de Abril, Chico assumiu a existência do grupo. Sob coordenação do pintor, os cinco artistas realizaram em conjunto um grande painel. O registro da ação está presente na exposição através de fotos e de um vídeo super-8”, conta o curador.