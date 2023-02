A comparação foi feita entre pessoas optaram por relacionamentos abertos e pessoas que optaram por relacionamentos monogâmicos

As relações abertas estão se tornando cada vez mais populares, com cada vez mais pessoas em busca de explorar sua liberdade e sexualidade fora dos limites das relações monogâmicas tradicionais. Pesquisas recentes revelam que quando o relacionamento aberto é a escolha devido a liberdade, nem sempre vale os custos psicológicos e muitas vezes, deixa de ser oferecer de fato, a liberdade.

Pesquisas apontam que relacionamento aberto causa maiores problemas psicológicos nos parceiros

O relacionamento aberto pode oferecer ao casal mais liberdade para explorar diferentes parceiros e formas de intimidade fora do relacionamento padrão. O que pode ser benéfico para aqueles que querem experimentar com seu próprio gênero ou curtir algo a mais com alguém sem necessariamente se comprometer com essa pessoa.

Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do site MeuPatrocínio diz que não são todos os tipos de pessoas que conseguem levar essa relação de maneira saudável para si, e ela pode até, em alguns casos, afetar relações futuras. “Se o casal não estiver totalmente em acordo, sem a honestidade e transparência como base, o relacionamento aberto têm consequência: questões psicológicas maiores do que aquelas enfrentadas por indivíduos em relações monogâmicas. A insegurança, o medo e a ansiedade criada por essa relação podem afetar drasticamente esse indivíduo fazendo com que ele tenha mais problemas em se relacionar no futuro” afirma Caio.

Um estudo recente publicado na revista Psychological Science identificou que casais em relacionamentos abertos relataram níveis mais altos de insegurança do que casais em relacionamentos monogâmicos, sugerindo que a não-monogamia pode não ser tão segura emocionalmente quanto alguns acreditam.

O especialista acredita que a procura por homens bem-sucedidos e maduros tem aumentado devido à instabilidade que os relacionamentos jovens tem passado. “Essa liberdade que o casal acredita estar atingindo pode ser falsa e passageira. Eles tendem a serem prisioneiros da insegurança e da constante dúvida se são o bastante um para o outro. A falta da estabilidade nesses relacionamentos faz com que hoje jovens procurem parceiros mais maduros e experientes para se relacionar, como em um relacionamento sugar.” Finaliza Caio Bittencourt.



Outros estudos sugeriram que as pessoas em relacionamentos abertos podem se sentir menos satisfeitas com seu parceiro original devido a sentimentos de ciúmes ou medo associados a compartilhar a atenção e o afeto de outra pessoa. Isto pode levar a sentimentos de ansiedade ou depressão que podem complicar ainda mais quaisquer questões existentes dentro do próprio relacionamento.

Como se não bastasse a insegurança, a sociedade tende a ver a não-monogamia como um comportamento “anormal”. As pessoas que se envolvem em relacionamentos costumam enfrentar julgamento ou críticas de amigos e familiares que não entendem porque escolheram este estilo de vida e isso pode criar fatores de estresse adicionais que podem complicar ainda mais o psicológico.