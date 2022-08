Pesquisas apontam que alta de alimentos faz brasileiros consumirem mais biscoitos e salgadinhos

No Dia de Combate ao Colesterol, nutricionista do CEJAM alerta para os riscos que estes alimentos podem trazer à saúde da população

Cresceu consideravelmente o consumo de alimentos industrializados entre a população de brasileiros mais carentes. Uma pesquisa recente mostrou que o consumo de biscoitos, salgadinhos e outros alimentos desta categoria aumentou consideravelmente nos últimos meses, em decorrência da crise econômica imposta, entre outros fatos, pela pandemia de Covid-19.

A principal responsável pela piora na qualidade das refeições dos brasileiros é a inflação, conforme avaliação feita pela empresa Horus, especialista em inteligência de mercado, que atingiu de forma considerável o preço de verduras e legumes.

O estudo, que avaliou 40 milhões de notas fiscais de estabelecimentos Brasil afora, indica que, em comparação com o último ano, itens ricos em gordura e de baixo valor nutritivo tornaram-se mais presentes nas compras de todas as faixas de renda.

Entre janeiro e junho deste ano, biscoitos recheados e salgadinhos estavam presentes em 20,4% dos carrinhos das classes A e B, contra 16,9% no mesmo período do ano passado. Nas classes mais baixas, o dado é ainda mais preocupante. Na C, a incidência foi de 19,2% para 22,4%, enquanto nas classes D e E subiram de 22,7% para 26,4%.

No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, celebrado em 8 de agosto, a nutricionista Alice Coca, que atende na UBS Paranapanema, gerenciada pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”, alerta para os riscos que esta substituição alimentar pode trazer à saúde de adultos e crianças.

Segundo a nutricionista, o colesterol alto pode trazer diversos riscos à saúde, entre eles o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principal causa de morte no Brasil e no mundo, conforme dados do Ministério da Saúde.

Nutricionista Alice Coca

Alice também atenta para o risco da aterosclerose — acúmulo de placas de gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias –, que dificulta a passagem de sangue nos vasos, podendo causar infartos, derrames e até morte súbita.

“Além de biscoitos e salgadinhos, devemos evitar também as frituras, já que a gordura utilizada para estes preparos é extremamente saturada, principalmente quando aquecida.”

Segundo Alice, existem alimentos mais saudáveis, que, mesmo de forma econômica, são capazes de substituir biscoitos e salgadinhos, principalmente na dieta das crianças.

“Uma boa sugestão pode ser o consumo de bolos caseiros de frutas, quibes assados, frutas da época — que costumam ser mais baratas –, consumidas na sua forma in natura e banana gratinada com aveia e canela, entre outras. Na internet, existem muitas opções de receitas econômicas e, acima de tudo, saudáveis”, finaliza.