Perlla de Cássia, influenciadora digital e modelo, compartilhou um momento emocionante com seus seguidores: a realização de dois sonhos de seu “caderninho confidencial de adolescente”. Em uma viagem a Santiago, no Chile, ela realizou o sonho de conhecer a neve e foi pedida em casamento por seu namorado, o servidor público Edmundo Neto.

Perlla de Cássia e o noivo, Edmundo Neto

“Hoje realizei dois dos meus sonhos de caderninho confidencial de adolescente: ‘um dia conhecer a neve’ e ‘um dia me casar com alguém que EU realmente AME’. Nesse caderninho tem vários dos meus sonhos, muitos mesmo. E só hoje se realizaram dois, sem querer encontrei uma pessoa que todo dia se faz disposta a realizar eles (sem saber e até sem perceber). Em tão pouco tempo você chegou mostrando que iria ficar. E ficou”, escreveu Perlla em seu Instagram nesta sexta-feira (28).

Perlla de Cássia é pedida em casamento durante viagem ao Chile



A declaração continuou: “Me ensinou o que é ser amada, desejada, cuidada, protegida, feminina e me ensinou que tempo não significa nada, quando você tem a certeza do que quer! Sim, eu aceito e sim eu quero você comigo de hoje em diante para desfrutar uma vida linda, cheia de desafios (claro), mas com a certeza que é com você que eu quero construir uma família”.

Perlla ficou muito emocionada com o pedido e disse que realizou 2 sonhos da adolescência

Nascida no Piauí e atualmente morando em Fortaleza, Perlla de Cássia é uma influenciadora digital de 28 anos que conquistou um público com seu carisma e autenticidade. Sua trajetória começou como dançarina na banda Aviões do Forró e, como dançarina de Wesley Safadão, onde desenvolveu suas habilidades de comunicação e conquistou uma legião de fãs.

Perlla acumula mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram, perfil que compartilha suas aventuras, estilo de vida e momentos do dia a dia. A influenciadora foi uma das estrelas da “Casa da Barra”, um projeto dirigido por Carlinhos Maia, que ampliou ainda mais sua visibilidade.