Passa Lá no RH: Quinta temporada estreia com novidades e insights valiosos

O podcast Passa Lá no RH, apresentado pela jornalista Joana Treptow e a diretora de RH do Grupo Bandeirantes, Juliene Salvan, estreia sua quinta temporada na próxima segunda-feira (10), às 20h, em todas as plataformas digitais do jornalismo da Band.

Episódios abordam recolocação profissional e gestão de pessoas com conteúdo inovador

“Apresentar o Passa Lá no RH há dois anos é acompanhar de perto as mudanças no mercado de trabalho. Tudo acontece muito rapidamente. As transformações que antes levavam anos para acontecer, agora levam meses e até mesmo dias. Sinto que nosso conteúdo e as entrevistas ajudam todos a entender essas variações”, afirma Joana Treptow.

Podcast destaca competências essenciais e melhores práticas de liderança

Juliene Salvan destaca uma edição cheia de novidades, dinâmica e com relatos inspiradores dos convidados. “Vamos explorar desde a recolocação profissional até as melhores práticas de liderança e gestão de pessoas, através de um conteúdo inovador e muitas dicas práticas. Estou certa de que este ciclo proporcionará insights valiosos e motivação para todos que buscam se destacar no âmbito corporativo”, avalia a executiva.

O programa aborda as competências que os trabalhadores precisam desenvolver para se sobressair no mercado e outros assuntos para quem está procurando uma vaga de emprego ou um reposicionamento.

Os episódios são publicados no canal do YouTube Band Jornalismo, no aplicativo Bandplay e em todas as plataformas de áudio.