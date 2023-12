Parque aquático e de aventuras radicais do Maranhão projeta crescimento de 20% de visitantes no verão de 2024

O Valparaíso Adventure Park, um dos maiores parques de aventura do país, espera um crescimento de 20% no seu número de visitantes durante o verão de 2024, que será nos meses de janeiro, fevereiro e março. Se essa espera se concretizar, o parque localizado em Paço do Lumiar, na ilha de São Luís (MA), receberá cerca de 100 mil pessoas, o que representará um aumento de 10% em relação ao mesmo período no ano de 2023.

O crescimento é resultado de implementações das novas atrações no parque, como da recém-completada 1 ano, “BoraDescer”, que consiste em subir mais de 20m de escada e descer por 220m via tirolesa podendo chegar a mais de 60km por hora no percurso que passa por uma reserva florestal. Outra atração é a chamada Isla Negra, que é uma piscina que simula uma praia, com bordas de areia natural e com presença de ondas de 65 metros de largura e 73,70 metros de comprimento, tendo capacidade para comportar 1.800.000 litros de água.

A grande expectativa no alto número de visitantes também é ocasionada pelo calor elevado em todo o país durante essa época do ano. No Maranhão, estado do parque aquático e de aventuras radicais, as previsões de temperatura marcam como mínima 25ºC e a máxima podendo atingir 30ºC.

Entretanto, deve-se ter em mente todos os cuidados necessários para que se possa aproveitar a época mais quente do ano em segurança: tanto antes quando durantes os passeios, é fundamental que se haja atenção na alimentação, na utilização do protetor solar, verificação da profundidade das piscinas, na observação da condição das praias, cuidado com seus pertences, além do olhar atento às crianças.