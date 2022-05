Paraense Renato inova e traz à mesa do MasterChef Brasil 2022 sua culinária baseada em plantas exóticas

O competidor diz já ter recusado empregos como chef para não perder a chance de participar do talent show, que tenta entrar desde 2017

O paraense Renato Mendes, 35 anos, de Capitão Poço, é um dos 16 cozinheiros amadores que participam da nova temporada do MasterChef Brasil, com início na próxima terça-feira (17), a partir das 22h30, logo após o programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay.

De origem humilde, Mendes começou a testar suas habilidades culinárias por necessidade, para ajudar em casa, além de cuidar da sua mãe, que sofre com problemas de saúde, o que transformou a culinária em sua válvula de escape.

“Eu levo muito a sério a gastronomia na minha vida, porque venho de uma culinária de subsistência, passei muita necessidade quando era criança. Assim cresceu essa paixão, por buscar uma alimentação melhor e para dar uma vida melhor à minha família”, afirma Renato em entrevista para o site da Band, emissora que transmite o programa.

Casado e pai de três filhos, um deles seu enteado, o participante diz que sua perseverança é um ponto positivo na disputa. “Insisto muito, sou teimoso e confio muito em mim, no meu potencial. Talvez por ser um pouco perfeccionista eu me atrapalho, mas acho que é isso que vai me levar longe”.

Perseverar é com ele mesmo. O aspirante a cozinheiro profissional tenta entrar no talent show desde 2017, o que, para ele, só o fortaleceu e fez ele conhecer o programa ainda mais, o que pode ajudá-lo na disputa.

Antes de entrar para o MasterChef Brasil 2022, o paraense já recusou vagas de emprego para trabalhar no setor culinário, tamanha sua vontade de competir no programa voltado para amadores.

“Quando eu era convidado para trabalhar como cozinheiro, ou para fazer um menu de um restaurante, sempre recusava porque o meu objetivo principal era entrar no MasterChef. Vou ganhar o prêmio e terei o dinheiro para investir no meu próprio restaurante”, declara Mendes.

Na sua cozinha, o participante agrega as chamadas Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), que são aquelas com potencial alimentício e desenvolvimento espontâneo, porém não são consumidas em larga escala ou são utilizadas apenas em determinada região.

“Meu principal hobby é cozinhar. Eu gosto de cozinhar coisas que não são tão convencionais, principalmente PANCs, também gosto muito de fazer proteínas, com acompanhamento que eu acho que dá um diferencial no prato. As PANCs que eu mais gosto de cozinhar são taioba, chicória do Pará e Jambu, que nesse caso, na minha região , não são tão consideradas PANCs mas, pro resto do Brasil, são plantas exóticas.

A 9ª edição do talent show terá 17 episódios e será gravado nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), um espaço histórico de 7200 metros quadrados. Além de passar na tela da Band, o programa ganha exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.

Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo estão confirmados para a nova temporada, além da apresentadora Ana Paula Padrão.