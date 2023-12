Panini anuncia grandes novidades: Turma da Mônica, Marvel, DC e Star Wars Invadem as Bancas

Março promete ser um mês inesquecível para os fãs de quadrinhos, com a editora Panini anunciando uma série de lançamentos nas linhas de Turma da Mônica, Marvel, DC e Star Wars. Entre as novidades, destaca-se o aguardado lançamento da 41º Graphic MSP, intitulada “Do Contra – Herança”, uma obra escrita e desenhada por Yoshi Itice. A história mergulha nas complexidades do personagem, um brasileiro-japonês, explorando questões de identidade de maneira humorística, reflexiva e emocionante.

Na linha Disney, a editora prepara um presente especial para os fãs do Tio Patinhas com a HQ “O Destino de Patinhas”. Com roteiro e arte de Fabio Celoni, a obra de 216 páginas em capa dura conta a incrível jornada do magnata, desafiando o Destino após perder todas as riquezas, em uma aventura única ao lado de seus netos.

Os fãs de Star Wars também têm motivos para comemorar, com o anúncio de “Star Wars – Império Oculto”. A obra, roteirizada por Charles Soule e desenhada por Steven Cummings, mergulha na história de Qi’ra e sua organização, transformando-os nos criminosos mais procurados da galáxia. Uma narrativa épica que promete agitar os corações dos amantes da saga.

Não apenas os clássicos são destaque, pois a Panini Comics traz a publicação de “Dylan Dog: Johnny Freak”, uma obra de Tiziano Sclavi com arte de Andrea Venturi e Giampiero Casertano. Neste conto colorido, o Investigador do Pesadelo embarca em uma jornada para resgatar um garoto no centro de uma história de solidão e horror, prometendo uma leitura envolvente com capa dura e 208 páginas.