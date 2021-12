Pai raspa o cabelo em ato de amor pela filha em tratamento de câncer

Uma linda atitude de apoio à sua filha com câncer. Pai raspa a cabeça para apoiar filha que está em tratamento para cura da doença.

Erika Satriani está em tratamento de um carcinoma na mama e se surpreendeu com a atitude do pai.

Que os pais fazem de tudo pelos filhos, isso é fato, mas um pai chamou a atenção esta semana por uma belíssima atitude por amor a filha. Seu Salvador, raspou a cabeça em virtude do tratamento da filha, Erika Satriani, que luta contra um câncer de mama.

A atitude foi postada por Erika, em seu Facebook, que nos revelou que não imaginava que seu pai tomaria essa atitude: “Foi realmente surpresa! A minha irmã já havia comentado que quando eu precisasse raspar o cabelo, ela também iria. Mas eu a impedi, pois não queria que ninguém se sacrificasse por mim, porque eu sempre fui muito vaidosa. Aí meu pai, sem saber dessa conversa, ontem (21), saiu para cortar o cabelo e chegou com a cabecinha raspada”, contou.

A resposta do Seu Salvador, que está em tratamento por causa de um câncer na próstata, foi emocionante: “Filha, isso não é sacrifício nenhum. Eu fiz porque meu cabelo vai ficar assim até o seu também crescer. Eu ‘tô nessa com você!”. Erika contou que tem uma ligação muito grande com a sua família e que eles estão sendo seu ponto de apoio. Ela optou por fazer o tratamento em sua cidade natal, Pouso Alegre (MG), devido ao fato de a cidade ser referência no tratamento de Oncologia, estar perto da família e de seu tio medico, que está participando ativamente do tratamento.

Erika descobriu o câncer após sentir um nódulo na mama e, em maio deste ano, através dos seus estudos de enfermagem, no qual está cursando, notou que o nódulo estava diferente dos outros. E após fazer mamografia, devido a um atraso do SUS pela sua idade (40), o próprio médico que fez o ultrassom já a alertou. O diagnóstico, de carcinoma estágio II, veio após uma biópsia. Atualmente, Erika que é mãe de duas filhas, está fazendo tratamento através da quimioterapia. “O câncer você tem duas opções: ou você morre ou você luta. E eu optei por lutar”, inspira Erika.

“O amor que minha família e meus amigos, que me mandam mensagens e ligam, é um conforto e um carinho que não tem preço”, disse Satriani, que ainda deixou um recado a famílias que tem pacientes passando por tratamento: “Conforte a pessoa que está passando por isso, pois ela precisa de amor e carinho por estarem muito frágeis. Dê amor, carinho, companheirismo e paciência para que a pessoa sinta essa força. Isso é primordial e essencial”, finalizou.

A coluna deseja muita saúde e cura para essa família cativante e inspiradora!