Pacto Brutal: Marcia Piovesan recebe Glória Perez e Tati Issa para falar sobre a série documental que retrata a morte de Daniella Perez

Em entrevista ao vivo para o portal da jornalista Marcia Piovesan, a autora de novelas e mãe da atriz assassinada nos anos 90 revela a importância da produção audiovisual que tem estreia marcada para quinta-feira (21) na HBOMax

O assassinato da jovem atriz Daniella Perez, caso que chocou o Brasil, irá completar 30 anos no próximo mês de dezembro. Tantos anos após o crime, o ocorrido ainda gera grande comoção popular e desejo constante de justiça. Com o intuito de promover a verdade, fazer esclarecimentos e trazer mais detalhes sobre o caso, o streaming HBOMAX irá lançar, na próxima quinta-feira (21), os dois primeiros episódios da série documental Pacto Brutal. Os outros três episódios restantes serão lançados na semana seguinte.

Tati Issa, diretora da série, revela que a produção e pesquisa durou cerca de um ano e meio

O portal da jornalista Marcia Piovesan, recebeu na última terça-feira (19), Tatiana Issa, diretora da série documental, e Glória Perez, renomada autora de novelas e mãe de Daniella Perez, para bate-papo ao vivo sobre os bastidores e a expectativa para a estreia de Pacto Brutal. Tatiana Issa conta que a preparação e pesquisa da produção audiovisual durou cerca de um ano e meio. “Nós corremos um pouco em função da data emblemática dos 30 anos do caso, então foi um ano e meio bem intenso, apurando cada detalhe, conversando com as pessoas que tiveram envolvidas no caso de alguma forma e sempre prezando pelos altos do processo, acho válido destacar”, ressalta.

A força de uma mãe

Durante a live que chegou a ter 500 espectadores simultaneamente pelo Instagram, Marcia Piovesan destacou os comentários carinhosos que Glória Perez recebeu dos fãs. “É impressionante a quantidade de pessoas mandando mensagens carinhosas e de admiração. E não são mensagens elogiando o seu trabalho de autora de novelas. Nós amamos novelas, mas aqui estão falando da sua história, da sua dedicação incansável”, pontua. Tati Issa concorda: “Essa história toda que estamos contando também é sobre a força de uma mãe”, acrescenta.

Márcia Piovesan, redatora chefe da revista Tititi e especialista em celebridades, recebeu em live a diretora Tati Issa e a autora de novelas Glória Perez

Glória Perez agradece as demonstrações de carinho e compartilha: “Eu fui muito apoiada e isso foi uma das coisas que mais me deu força para continuar”, divide. A anfitriã faz coro à declaração de Glória: “Você tem muito apoio até hoje, nunca duvide disso”, reforça. Ainda sobre a série, Marcia pergunta para Glória se teve algo que ela ainda não sabia e descobriu apenas ao assistir os episódios. “Teve sim alguns detalhes vistos por perspectivas diferentes, algumas pessoas que eu não conhecia… mas nada que mudasse o processo ou o que aconteceu”, responde.

A live ainda está disponível e pode ser vista na íntegra clicando aqui.