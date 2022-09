Os números do Rock in Rio 2022: Festival encerra com público de 700 mil pessoas e impacto econômico de mais de 2 bilhões de reais

Edição do reencontro teve 1.255 artistas, gerou mais de 28 mil empregos e contou com 60% do público vindo de fora do Rio de Janeiro

A edição do Rock in Rio 2022 chegou ao fim. Foram sete dias, 1.255 artistas, 300 shows, 507 horas de experiência e uma emoção incalculável. Do momento de abertura dos portões da Cidade do Rock, no dia 2 de setembro, até o último dia de festival (11 de setembro), o Rock in Rio recebeu um público de 700 mil pessoas sedentas pelo reencontro com o maior festival de música e entretenimento do mundo, cheias de disposição para colecionar momentos inesquecíveis.



Quem esteve na Cidade do Rock não se decepcionou. Do iluminado e histórico show do Coldplay no Palco Mundo até a estreia do pagode com Ferrugem e Thiaguinho no Espaço Favela, passando pelos encontros surpreendentes do Palco Sunset, as apresentações do Supernova, as batidas marcantes do New Dance Order e as atividades das arenas — Uirapuru, NAVE e GamePlay Arena — teve programação para todas as idades e tipos de fãs.

A edição do Rock in Rio deste ano ficou marcada pelo encontro de gerações, o público foi o grande destaque e veio de diversas partes do país e do mundo. Foram 420 mil pessoas de fora do Rio, o que representa 60% do público do festival, sendo 10 mil pessoas vindas de 31 países diferentes. Após um longo período de instabilidade no mercado de eventos por conta da pandemia da Covid-19, o retorno do Rock in Rio gerou 28 mil empregos diretos e um impacto econômico de mais de 2 bilhões de reais para o Rio de Janeiro.

Na manhã desta segunda-feira, o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município (Hotéis Rio) divulgou a pesquisa consolidada com o fechamento da ocupação hoteleira na cidade durante as duas semanas do maior festival de música e entretenimento do país. Os números comprovam o que os cariocas — e hoteleiros — já sabiam. O Rock in Rio 2022 gerou recorde de ocupação hoteleira, tendo disparado a Barra da Tijuca como bairro mais procurado, pela proximidade com o festival.

“Após três anos, pudemos sentir novamente a emoção de ver a Cidade do Rock repleta de fãs que invadem os gramados com uma alegria contagiante e com o único propósito de ser feliz. É um momento de celebração coletiva depois de tempos de tantas incertezas e falta de esperança. O Rock in Rio 2022 foi, sem dúvida, um marco de novo começo”, diz Roberto Medina, criador e presidente do Rock in Rio.