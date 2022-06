Os maiores desafios do mundo da moda, segundo Paulo Filho

Criador e diretor do portal Hora da Miss, Paulo Roberto Silva Filho vem atuando, nos últimos anos, na preparação de candidatas para competições de beleza e já conquistou 8 títulos internacionais para Brasil

O consultor e especialista em concursos de beleza Paulo Filho ressalta que um dos maiores desafios é se diferenciar. “São milhões de garotas com o mesmo sonho. Um trabalho importante é o desenvolvimento de material de qualidade em suas mídias sociais”, revela.

Atualmente, segundo Paulo Filho, muitas modelos são encontradas e selecionadas através de suas mídias sociais. O Instagram acaba sendo uma vitrine para que o cliente veja não apenas fotos de grandes produções, mas, também o dia a dia da modelo.

Com relação às tendências para o mundo da moda nesse período pós-pandemia, Paulo Filho enfatiza que os concurso virtuais ganharam muita projeção e hoje, mesmo com a oportunidade de fazermos as competições no presencial, várias etapas on-line tem sido acrescentadas no processo de triagem de candidatas.

“As redes sociais ganharam ainda mais relevância e o material audiovisual tem tido uma importância estratégica no trabalho pré-competição”, diz. Natural de São Paulo, o consultor especialista em concursos de beleza Paulo Roberto Silva Filho trabalha diretamente na preparação de misses e é considerado o principal nome da preparação de misses do Brasil.

Criador e diretor do portal Hora da Miss, Paulo Roberto Silva Filho vem atuando, nos últimos anos, na preparação de candidatas para competições de beleza e já conquistou 8 títulos internacionais para Brasil.