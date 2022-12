Os franceses transam melhor? Humorista francês conta a diferença do sexo brasileiro para o europeu no OnlyFans

Paul Cabannes fala abertamente sobre as peculiaridades das práticas sexuais europeias em sua conta na plataforma de serviço de conteúdo por assinatura

Paul Cabannes, o humorista francês que mora no Brasil e viralizou nas redes sociais com piadas sobre diferenças culturais entre os países, é a nova sensação do OnlyFans. Na plataforma, ele faz vídeos dando dicas e mostrando curiosidades sobre os brasileiros e os franceses.

O sexo, um dos temas preferidos de Paul, também está presente em sua conta do OnlyFans. Em um dos vídeos ele conta curiosidades sobre depilação das mulheres francesas e explica o motivo dos homens da França não terem o costume de fazer sexo oral com suas parceiras.

“Também abordo temas como a diferença do primeiro beijo no Brasil e na França, palavrões mais falados no idioma francês, as drogas mais comuns no país e até detalhes sobre as práticas sexuais dos franceses”, conta Paul.

Além do OnlyFans, o humorista faz sucessos no YouTube, onde possui quase 800 mil inscritos. O francês também é famoso nas redes sociais, como o Instagram, acumulando mais de 900 mil seguidores. E sua popularidade não se restringe ao ambiente virtual, os shows de standups que ele faz por todo o Brasil, chamado Parisileiro, estão sempre lotados.