Orquestra Petrobras Sinfônica é destaque na 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música

A Orquestra Petrobras Sinfônica, uma das instituições culturais mais inovadoras do país, estará presente na 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música (PPM), que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho, em diferentes locais de Brasília. Representam a orquestra Carlos Mendes, presidente da Petrobras Sinfônica, e Marcos Souza, diretor de projetos e idealizador do Festival Musimagem Brasil, o único dedicado à música de cinema na América Latina.

Com presença marcante no Prêmio Profissionais da Música, a orquestra reafirma seu compromisso com a inovação, a educação musical e a democratização da música de concerto.

A Orquestra é finalista nas categorias Orquestra Sinfônica do Ano, Projetos Sociais com Música (com a Academia Juvenil) e Projetos Especiais (com o Bloco Sinfônico, iniciativa que leva o som da orquestra ao carnaval de rua). O maestro Isaac Karabtchevsky, um dos mais importantes regentes do Brasil e do mundo, foi indicado na categoria Arranjo e Regência. As indicações no PPM são um reconhecimento à atuação plural da orquestra, marcada pela excelência sinfônica, por ações educativas e projetos de popularização da música de concerto.

Marcos Souza também é finalista do PPM em três categorias: Produtor Executivo, Music Supervisor e Conferência de Música, esta última pelo Festival Musimagem. Filho do compositor Chico Mário, precursor da música independente no Brasil, e sobrinho de Henfil e Betinho, Marcos tem uma trajetória marcada pela valorização da música para audiovisual. No Prêmio, levará sua experiência à frente de projetos que unem música, imagem e inovação.

Indicações em múltiplas categorias reconhecem o trabalho artístico, social e cultural desenvolvido por uma das principais instituições sinfônicas do país.

Souza participa também como debatedor de um painel que discutirá o tema: “Em um mundo cheio de telas e imagens, quais as perspectivas e caminhos para o crescimento do audiovisual?”. O encontro será no dia 27 de junho, das 14h às 14h45, no Museu de Arte de Brasília (MAB). Além de Marcos, participam do debate Felipe Radicetti (compositor), Marcela Godoy (COO da ASSIM) e Tarsila Alves (cineasta), com mediação de Márcio Mazzeron.