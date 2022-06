Orlando Marques lança livro “Vovô, conta uma historinha!” em homenagem ao neto

Orlando relata, ainda, que o título do livro deveria ser Histórias do Duduzinho

Vovô, conta uma historinha! (AzulSol Editora), do publicitário Orlando Marques, será lançado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, à Avenida Paulista, 2.073, no dia 25 de junho próximo, às 10 horas. A data não é aleatória ou determinada pela conveniência das agendas de todos os envolvidos. Nesse dia, Eduardo Brandão, o Dudu, neto do autor, faria nove anos. O menino despediu-se precocemente da vida em acidente aéreo ocorrido em 14 de novembro de 2019, no Sul da Bahia, no qual também morreram sua mãe, Marcela Brandão Elias, e sua tia, Maysa Marques Mussi.



Vovô, conta uma historinha! (AzulSol Editora), do publicitário Orlando Marques, será lançado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, à Avenida Paulista, 2.073, no dia 25 de junho próximo, às 10 horas



Orlando perdeu as duas filhas e o único neto, mas teve força e coragem suficientes para cumprir a promessa feita ao garoto, numa das muitas noites em que desfrutava a alegria de recebê-lo em sua casa, quando, ao colocá-lo para dormir, embalava seu sono com deliciosas histórias. Numa dessas ocasiões, Dudu disse que gostaria de repeti-las para seus amigos, mas que não sabia narrá-las como o avô fazia. “Por que a gente não faz um livro contando essas nossas histórias?”.



Orlando concordou e respondeu: “Então, vamos fazer o livro, mas você vai contar as histórias para seus amiguinhos, e vamos lançar numa tarde de autógrafo no dia do seu aniversário”. Promessa cumprida! No texto de apresentação, o autor exprime sua grande expectativa quanto à obra: “Espero que os amiguinhos do Duduzinho matem um pouco da saudade dele e peçam aos seus pais e avós que leiam, inventem e contem sempre muitas histórias para eles”.

Orlando perdeu as duas filhas e o único neto, mas teve força e coragem suficientes para cumprir a promessa feita ao garoto, numa das muitas noites em que desfrutava a alegria de recebê-lo em sua casa, quando, ao colocá-lo para dormir, embalava seu sono com deliciosas histórias



Muitas das que Orlando contava ao neto, de modo ainda mais entusiasmado nos dias de jogos do Flamengo, o time de futebol do coração, são remanescentes da tradição familiar. “Uma gostosa lembrança que tenho do meu pai é a Deda, minha irmã mais velha, e eu sentados em seu colo e ele nos contando histórias, enquanto minha mãe fazia pipoca ou assava pinhões nas cinzas quentes do fogão de lenha”.



Orlando relata, ainda, que o título do livro deveria ser Histórias do Duduzinho. “Antoninho Rossini, meu amigo, jornalista e escritor, sugeriu Histórias que o vovô Lando contou só para mim e que eu vou contar para vocês. Mas, outro amigo, também jornalista e escritor, Ricardo Viveiros, sugeriu Vovô, conta uma historinha!, que era a exata frase de todas as noites, antes de Duduzinho pegar no sono”.