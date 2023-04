Organização do The Town anuncia peças que faltavam no line up do festival

Com o movimento “música além da música”, The One será palco de shows memoráveis como os de Ney Matogrosso e Matuê no dia 3, e Detonautas no dia 9, além de apresentações inéditas e exclusivas como Barão Vermelho convidando Samuel Rosa e Terno Rei recebendo Fernanda Takai e Mahmundi, ambos no dia 9, e Marina Sena cantando Gal Costa no dia 10

A organização do The Town, novo festival de música que acontecerá em Interlagos, São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, anunciou as peças que faltavam para completar o line up do evento. Entre as novidades, estão a presença da dupla de artistas e produtores The Chainsmokers, que fará um show no dia 7 de setembro no Skyline, um dos palcos do festival, e o show inédito e exclusivo de Ney Matogrosso, que acontecerá no dia 3 de setembro no palco The One.

Detonautas

Além disso, no dia 9 de setembro, a banda Barão Vermelho convida Samuel Rosa em uma performance que celebra os 40 anos da banda, seguido pela banda Detonautas que receberá um convidado especial a ser anunciado em breve. Abrindo as apresentações do palco na data, Terno Rei convida Fernanda Takai e Mahmundi. No dia 10 de setembro, o The One terá mais um conteúdo inédito e exclusivo com o show Marina Sena canta Gal Costa, uma homenagem a uma das maiores cantoras do Brasil.

Barão Vermelho – Foto Marcos Hermes Ney Matogrosso – crédito Marcos Hermes

Com a inclusão desses artistas, a organização do festival garante que a primeira edição do The Town será histórica, com apresentações que surpreenderão dentro e fora dos palcos. “A Cidade da Música em seus cinco dias trará conteúdos novos a cada instante, deixando o público imerso em uma atmosfera repleta de possibilidades e experiências diferenciadas em cada área do festival. Será imperdível e quem estiver conosco certamente fará parte de um novo capítulo da história da música do Brasil e do mundo”, afirma Roberto Medina, presidente da Rock World, empresa responsável pelo The Town e Rock in Rio.

Marina Sena

As vendas oficiais dos ingressos iniciam-se hoje, dia 18 de abril, às 19h, somente no site da Ticketmaster, com pagamento apenas por cartão de crédito. Desde às 19h de ontem, 17 de abril, o direito à escolha do The Town Card passou a estar condicionado à quantidade de ingressos disponibilizada pela organização do festival. Com isso, quem adquirir o The Town Card terá a oportunidade de escolher os dias de sua preferência antes da venda oficial de ingressos, garantindo assim sua presença no evento.