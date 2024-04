Olimpíada Brasileira de Matemática reúne estudantes em Natal (RN) para atividades e desafios

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) vai reunir, de 22 a 25 de abril, em Natal (RN), 165 estudantes de todo o Brasil no tradicional Encontro do Hotel de Hilbert. A cerimônia de abertura contará com a participação por vídeo da deputada federal, Tabata Amaral, medalhista da OBMEP.

OBMEP vai reunir em Natal (RN) 165 estudantes de todo o Brasil



O evento, que está em sua 9ª edição, é dedicado aos alunos que se destacaram no PIC (Programa de Iniciação Científica Jr.), que oferece aulas avançadas de matemática para medalhistas da Olimpíada. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a iniciativa conta com 13 professores universitários de diferentes regiões do país para debater temas do universo matemático e incentivar a garotada a se dedicar ao aprimoramento dos estudos. “O Hotel de Hilbert é uma festa, um momento muito especial de confraternização de medalhistas da OBMEP de todo o Brasil, unidos no gosto pela matemática.”, diz Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA.

Alunos participarão de gincanas, aulas, palestras e serão desafiados a resolver problemas

Créditos: Divulgação



Durante 4 dias, meninos e meninas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas participarão de gincanas, aulas, palestras e serão desafiados a resolver o “Problema do Dia”. As melhores soluções serão apresentadas aos colegas e professores. “Mensagens cifradas: Vamos Brincar de Criptografar?”, “Uma introdução aos grafos de infecção”, “Buracos negros: o que são e que segredos do universo guardam?”, “Mágicas matemáticas: truques e um pouco mais” são algumas das palestras previstas que vão ocorrer ao longo da semana.



programa reúne alunos premiados da OBMEP em aulas aprimoradas de matemática. O objetivo é ampliar o conhecimento científico dos participantes e prepará-los para um futuro desempenho profissional e acadêmico. Os medalhistas de escolas públicas que integram o PIC ainda recebem uma bolsa de R$ 300 de auxílio.