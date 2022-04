Oktoberfest anuncia o mais novo patrocinador da 37ª edição: Fort Atacadista

O atacadista do Grupo Pereira, é o maior varejista do ramo alimentício de Santa Catarina e um dos principais do país | Crédito: Clio Luconi

Após dois anos de hiato sem Oktoberfest como a conhecemos, Blumenau já respira a festa, desde a organização até as parcerias. A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Parque Vila Germânica anuncia que o Fort Atacadista, do Grupo Pereira, maior rede varejista de Santa Catarina e um dos principais do país é o mais novo patrocinador da 37ª edição da Oktoberfest. “É um orgulho muito grande para o Fort Atacadista poder unir a marca a um evento tão importante para o estado”, explicou o diretor de marketing O Grupo Pereira, que completa 60 anos de existência em 2022, se junta a outras grandes empresas para promover a maior festa alemã das Américas. Uma edição que promete ser histórica, pois é a primeira desde o início da Pandemia. “Estamos felizes por concretizar esta parceria com uma empresa desta magnitude, com atuação em todo o país. A Oktoberfest deste ano será ainda mais especial, em parte pelos apoiadores que fazem da festa um sucesso a cada edição”, aponta o secretário de Turismo e Lazer e presidente do Parque Vila Germânica, Marcelo Greuel. Para o diretor de Marketing e Canais Digitais do Grupo Pereira, Lucas Pereira, é uma alegria e um orgulho muito grande para o Fort Atacadista poder unir a marca a um evento tão importante para o estado e para o país, como é a Oktoberfest de Blumenau. “Nascemos em 1962, em Santa Catarina, onde já somamos 33 das 94 unidades do Grupo Pereira, sendo duas delas em Blumenau, cidade que é exemplo para todo país e nos acolheu tão bem. É um prazer poder valorizar e participar junto à comunidade de uma festa que é um expoente da cultura local”, completa. A 37ª edição da Oktoberfest acontece em Blumenau, SC | rédito: Clio Luconi