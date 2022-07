O que aconteceu com o Beiçola de ‘A Grande Família?’

Ator segue estável em recuperação após cirurgia para tratar fístula

Marcos Oliveira, ator que interpretou o pasteleiro Beiçola de “A grande família”, foi submetido a uma cirurgia para tratar uma fístula que tem na uretra. Tudo correu bem. O ator chegou até mesmo a pedir em suas redes sociais para seus amigos e fãs torcerem por ele e a torcida deu resultado.

Após cirurgia, ator que passa por dificuldades financeiras está estável e segue em recuperação no Hospital Souza Aguiar

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Marcos Oliveira, 69 anos, está estável e segue se recuperando no Souza Aguiar. A fístula urinária é mais comum em mulheres e pode ocorrer após cirurgia, radioterapia ou doenças crônicas.

“A correção desse problema é cirúrgica e há poucos cirurgiões que são habilitados para realizar este procedimento no Brasil. Mas, a operação é efetiva”, frisa o Dr. Danilo Galante. O médico destaca ainda que os sistemas urinário, digestivo e ginecológico são independentes, sem comunicação um com o outro. “A fístula é exatamente o trajeto entre eles. Normalmente isso ocorre por situação cirúrgica, por falha na técnica ou cicatrização indevida, por radioterapia ou doenças autoimunes como a Síndrome de Crohn, inflamação grave no intestino que promove perfurações nas alças intestinais e que podem acometer a pele, a bexiga ou outros sistemas”, alerta.

Dr. Danilo Galante explica que há poucos cirurgiões que são habilitados para realizar cirurgia de fístula no Brasil

No caso do ator que deu vida ao personagem Beiçola por 13 anos, entre 2001 e 2014, na Rede Globo, essa fístula uretral normalmente se direciona ao reto e pode ocorrer em um procedimento cirúrgico como a prostatectomia radical (extração da próstata) por câncer. Galante afirma, porém, que a fístula mais comum não é a que acometeu o artista, e sim, as fístulas urinárias das mulheres, após cirurgias obstétricas (partos) ou ginecológicas.

“Quando o ureter, que liga o rim à bexiga, gruda no útero, ou mesmo a própria bexiga gruda na parede uterina e forma um trajeto, pode provocar, ao paciente, infecção e/ou incontinência urinárias”, completa o especialista.

Em maio passado, Marcos Oliveira precisou aceitar uma ajuda financeira de Tatá Werneck para fazer a cirurgia e ressaltou que vive uma situação difícil. “O que eu preciso mesmo é trabalho. É o trabalho que me dá dignidade. Eu estou muito contente (com a ajuda), mas estou precisando (de trabalho). A minha situação está difícil”, desabafou.