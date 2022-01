O programa de auditório que ganhou Maranhão completa 22 anos sob o comando de Paulinha Lobão

A apresentadora virou referência na comunicação e mantém um quadro na rádio

Com tantas opções de entretenimento, hoje o sucesso na televisão não tem sido fácil. Quem conseguiu a receita certa para encantar o público foi Paulinha Lobão, que vai completar 22 anos no ar com o “Algo Mais”, transmitido na TV Difusora, afiliada da SBT. O programa é a cara da apresentadora e líder de audiência.

Há 22 anos atrás, Paulinha trabalhava na televisão, mas nem imaginava que ganharia o próprio programa. Comunicadora nata e a 7ª filha de 8 irmãos, a apresentadora seguiu os passos da família, sendo os pais jornalistas e os irmãos no ramo da comunicação. Com todo esse talento, Lobão recebeu o pedido para fazer um quadro na TV. O resultado foi tão bom que logo em seguida já pediram para ela criar o nome do programa.

Nesses 22 anos, Paulinha fez questão de manter a mesma equipe e mesma emissora

“Quando me pediram um nome, eu estava lendo um livro da Gloria Kalil. Eu abri o livro e adivinha o que estava escrito dentro? ‘Algo mais’. Eu liguei para equipe na hora e falei qual seria o nome. É uma história muito linda, como se tivesse escrito nas histórias. Várias vidas foram transformadas no programa, temos quadros solidários emocionantes”, conta Paulinha.



O programa ‘Algo Mais’ conseguiu fazer algo no interior do Maranhão que muitas pessoas tentam fazer na televisão nacional: uma revista eletrônica ao vivo e com auditório. O segredo para essa mistura sair perfeita parece estar na apresentação. Paulinha é a cara do programa e sempre leva a audiência lá em cima com a animação e luz que transmite aos telespectadores.

E é claro que o público também acompanha a Paulinha fora da televisão. O sucesso no programa fez com que ela ganhasse também um quadro após o almoço na rádio Nova FM 93.1 e gravasse quatro CD’s, com os quais ela conseguiu rodar o país fazendo shows. Para o futuro, a apresentadora afirma que pretende dar uma atenção especial as redes sociais, fazendo podcasts e entrevistas por lá. Ela segue com o programa de TV e rádio, com a mesma excelência de sempre, mas trazendo novidades encantadoras para o público.