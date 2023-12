O Olhar Preciso da Fotografia na Odontologia Estética

Dra. Marília Martins destaca como as imagens transformam sorrisos e vidas

Na busca pela excelência na odontologia estética, a Dra. Marília Martins Rodrigues, dentista apaixonada pela transformação de sorrisos, revela o papel fundamental que a fotografia desempenha em seus tratamentos. Formada pela Faculdade Morgana Potrich em Mineiros, Goiás, a Dra. Marília destaca a importância de compreender a condição inicial dos dentes e a anatomia facial do paciente antes de iniciar qualquer tratamento estético.

Segundo a especialista, as fotografias intraorais e extraorais não apenas capturam detalhes essenciais para um diagnóstico preciso, mas também servem como ferramenta de comunicação eficaz com os pacientes. Ela enfatiza a utilidade das imagens ao explicar visualmente as condições dentárias e as opções de tratamento, permitindo que os pacientes participem ativamente das decisões relacionadas à sua saúde bucal.

A Dra. Marília utiliza a fotografia como uma aliada na busca pela excelência em cada tratamento, documentando cor, forma e posição dos dentes, essenciais para procedimentos como facetas de resina e lentes de porcelana. Além disso, as imagens proporcionam um registro visual do progresso ao longo do tratamento, permitindo ajustes quando necessário.

A dedicação da Dra. Marília Martins Rodrigues em usar a fotografia como uma ferramenta essencial para o planejamento e execução de tratamentos estéticos a coloca na vanguarda da odontologia estética. Para ela, a fotografia não é apenas uma ferramenta, mas uma aliada na busca pela excelência, tornando os tratamentos mais precisos, compreensíveis e eficazes. Sua abordagem exemplar destaca como a fotografia pode transformar não apenas sorrisos, mas também a qualidade de vida dos pacientes.