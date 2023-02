O legado de 20 anos do Programa Fome Zero

Reconhecido internacionalmente, o programa contribuiu com a retirada do País do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU)

Segundo o diretor-geral do Instituto Fome Zero, José Graziano da Silva, o Brasil voltou a integrar o Mapa da Fome das Nações Unidas, com mais de 60 milhões de pessoas enfrentando a insegurança alimentar. Para enfrentar essa situação, o Instituto celebra este mês os 20 anos do Programa Fome Zero, a iniciativa criada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Programa Fome Zero foi desenvolvido para beneficiar famílias em todos os estados brasileiros, por meio da transferência de renda, agricultura familiar e melhorias na merenda escolar, entre outras medidas. A iniciativa surgiu para enfrentar a trágica realidade de 44 milhões de brasileiros passando fome em meados dos anos 1950. Seus esforços resultaram no Bolsa Família, que tem impactado a vida de milhares de pessoas no país.

Walter Belik, Diretor Geral Adjunto do Instituto Fome Zero

Além do Programa Fome Zero e do Bolsa Família, outras medidas também foram implementadas para reduzir a fome no país. Entre elas, destacam-se a agricultura urbana, incentivos para o plantio de alimentos em açudes, bem como o aumento da disponibilidade de alimentos nutritivos e acessíveis.

As parcerias entre o governo e organizações da sociedade civil, como o Instituto Fome Zero e outras ONGs, têm tido um papel fundamental na união de esforços em prol do combate à fome, e contribuído para o enfrentamento de outras formas de desigualdades sociais.

José Graziano, Diretor Geral do Instituto Fome Zero

No entanto, há ainda um longo caminho a percorrer para erradicar a fome e as iniquidades sociais do país. Essa é uma tarefa que exige comprometimento dos diferentes setores de governo, da sociedade civil e da iniciativa privada, para que os mais vulneráveis da população brasileira sejam alcançados com políticas efetivas de combate à fome

Do Brasil para o Mundo

Em 2014, o país deixou o Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) e se tornou referência mundial no segundo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. José Graziano teve um papel fundamental para mostrar ao mundo o “modelo brasileiro” de combate à fome que inspirou países da América Latina, da Ásia e da África a estabelecerem a sua erradicação como uma meta possível.

Com o objetivo de continuar lutando para que os objetivos do Fome Zero e suas conquistas sejam preservados, o Instituto Fome Zero (IFZ) foi criado em 2020, por um grupo de ativistas, estudiosos e pesquisadores. A entidade tem a missão de preservar a história do combate e luta contra a fome no país, além de trabalhar no desenvolvimento de políticas públicas que possam erradicar a fome.

Atualmente, o Brasil enfrenta um momento crítico e doloroso. “Com a criação do Instituto Fome Zero, seus associados se colocam à disposição dessa causa de erradicar a fome e temos certeza de que conseguiremos tirar o Brasil do Mapa da Fome novamente”, acrescenta Ana Claudia Santos, Diretora de Articulação Social do IFZ.