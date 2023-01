O empresário Fernando Quintas conta que recém-casados apostam no dropshipping para gerar renda da família

O dropshipping é e-commerce que funciona como um intermediário entre os compradores e os fornecedores

Fernando Quintas, que já faturou mais de R$ 150 milhões desde que começou no e-commerce sem estoque, começou a trabalhar com a esposa e opera assim desde então, movimento adotado por novos casais também.

Fernando Quintas é um dos maiores nomes do mercado do dropshipping no Brasil. Créditos: Instagram

O ano de 2022 no Brasil registrou mais de 74 mil casamentos e um aumento de mais de 17% em relação ao ano anterior, segundo estudo da iCasei. 52% dos matrimônios aconteceram no primeiro semestre e 47,2%, no segundo. E como quem casa quer casa, a preferência de jovens casais que estão em idade ativa no mercado de trabalho tem preferido trabalhar com a internet.

A onda de novos influenciadores e possibilidades de ganhos de renda importantes por meio da web aumenta a oportunidade de esses casais terem mais conforto no convívio, como explica o empresário Fernando Quintas, um dos maiores nomes do mercado do dropshipping no Brasil.

O dropshipping é e-commerce que funciona como um intermediário entre os compradores e os fornecedores. Créditos: Instagram

“Atualmente, grande parte dos profissionais do dropshipping são homens casados que têm as esposas como braço direito da operação ou vice-versa. Assim foi comigo e é até hoje, por exemplo”, diz o engenheiro por formação.

Na prática, o dropshipping consiste em um empreendedor que monta um e-commerce sem estoque. Ou seja, uma loja virtual que vende produtos que são, na verdade, enviados para o comprador diretos da fábrica ou fornecedor. A modalidade elimina custos de armazenamento e diminui os gastos operacionais físicos, além de também não exigir um investimento inicial alto.

Com o negócio, como o próprio Fernando já mostrou em seus cursos, é possível faturar mais de R$ 160 mil em um mês – um dos segredos que ele revela aos alunos. “Mas exige conhecimento técnico, prática e as ferramentas certas. Nada surge do nada”, compara.

ernando começou a trabalhar com a esposa e opera assim desde então, ele notou que o movimento foi adotado por novos casais também. Créditos: Instagram

Ainda sobre os casais, o empresário revela que cada vez mais mulheres têm se posicionado no ramo, seja por afinidade com o que estão vendendo (logo, identificação) ou pela vontade de empreender com liberdade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mulheres vêm alcançando grandes marcos como empresárias deste ramo e ganhando cada vez mais destaque, mostrando a sua força e importância. Um casal novo que quer empreender, com certeza, tem o dropshipping na lista das preferências”, termina.