O clássico “O Tempo e o Vento” de Érico Veríssimo relembrado mais uma vez na adaptação para a TV com Marjorie Estiano e Thiago Lacerda como protagonistas

Adaptação estreia em 13 de agosto, no canal Viva em três capítulos

“O Tempo e O Vento”, romance clássico da literatura brasileira, escrito por Érico Veríssimo, será reapresentado no canal Viva, a partir de 13 de agosto. O público vai relembrar a história de amor de Bibiana (Marjorie Estiano/ Fernanda Montenegro) e Capitão Rodrigo (Thiago Lacerda).

A obra, que já foi uma novela em 1967 e uma minissérie em 1985, ambas na TV Globo, ganhou esta adaptação, três capítulos, em 2015, com uma trama que mostra o casal que tenta superar os conflitos de duas famílias rivais: os Terra Cambará e os Amaral.

Reveja o clássico O Tempo e o Vento no VIVA

Narrado por Bibiana, neste grande épico familiar, ela relembra a trajetória de sua família, desde a sua avó Ana Terra (Cleo Pires), o casamento com o capitão, o nascimento dos filhos e sua viuvez até o final da sua vida. A história ainda tem como pano de fundo a formação do estado do Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, a povoação do território brasileiro e a demarcação de suas fronteiras.

A história de amor de Bibiana (Marjorie Estiano/ Fernanda Montenegro) e Capitão Rodrigo (Thiago Lacerda)

A minissérie se passa na fictícia cidade de Santa Fé e para a construção da cenografia foram necessários mais de seis meses e cerca de 200 trabalhadores. Quadros de ilustrações dos séculos 18 e 19 serviram de inspiração para a composição do figurino e caracterização da minissérie e objetos típicos da cultura gaúcha, como palas, ponchos e xales, foram encomendados para artesãos do interior do Rio Grande do Sul. Ao longo da gravação, mais de dois mil figurantes participaram da gravação, interpretando indígenas, cavaleiros e habitantes das missões jesuítas.

Minissérie se passa na fictícia cidade de Santa Fé

Com direção de Jayme Monjardim e roteiro de Letícia Wierzchowski, “O Tempo e O Vento” ainda conta com nomes como Paulo Goulart, Rafael Cardoso, José de Abreu, Suzana Pires e Leonardo Medeiros no elenco. No VIVA, a minissérie será exibida aos sábados, a partir das 22h.

“O Tempo e O Vento” no VIVA

Estreia: Sábado, 13 de agosto, a partir das 22h