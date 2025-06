Nutty Bavarian inaugura primeira unidade no Nordeste em shopping de Fortaleza

A Nutty Bavarian, rede conhecida pelas castanhas glaceadas artesanais, inaugura sua primeira unidade no Nordeste. O quiosque está localizado no piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza, um dos centros comerciais mais movimentados da capital cearense.

À frente da novidade está a empresária Ábila Cristina Brito de Oliveira. Segundo ela, o interesse pela franquia surgiu após ler uma reportagem sobre a marca. “Assim que li sobre a rede em uma matéria, percebi que era a franquia ideal para mim. Entro com o objetivo de crescer dentro da marca”, afirma.

A nova unidade oferece os principais produtos da Nutty Bavarian, como amêndoas, castanhas, amendoins, nozes, macadâmias e coquinhos na versão glaceada doce. Também há opções salgadas, como a castanha de caju torrada.

Os doces de amendoim são a especialidade da Nutty Bavarian

Empolgada com a estreia, Ábila aposta na boa receptividade do público local e dos turistas. “Tenho certeza de que os fortalezenses e visitantes vão se encantar com nossos produtos. É uma experiência sensorial marcante: o aroma, o sabor e a crocância conquistam na primeira mordida”, diz.

Para a franqueada, o novo ponto representa a oportunidade de ampliar a presença da marca na região. “A Nutty Bavarian é uma franquia consolidada e com um produto de qualidade inigualável. Estou muito feliz em fazer parte dessa rede e trazer essa novidade para o Nordeste”, comenta.

O quiosque funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.