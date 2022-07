Novo salgadinho chega ao mercado com tecnologia inovadora, livre de glúten, colesterol e gordura trans

PepsiCo surpreende consumidores e amplia portfólio de snacks no Brasil

A PepsiCo, uma das maiores marcas de salgadinhos do mundo, também chamados de “snacks”, traz uma nova tendência ao Brasil e amplia seu portfólio com PopCorners, que chega ao mercado com dois sabores, Sea Salty (salgado do mar) e Cheddar Branco.

PopCorners chega ao mercado com dois sabores, Sea Salty (salgado do mar) e Cheddar Branco

A nova marca de salgadinho tem o milho como ingrediente principal e após sucesso nos Estados Unidos e expansão para três continentes, a marca chega ao país com uma proposta única: nunca frito, sempre divertido. Isso se conecta às demandas e ao modo de vida único dos consumidores, de acordo com a empresa.

Nem frito e nem assado, PopCorners conta com tecnologia diferenciada que confere sabor, formato, crocância e textura únicas. Os salgadinhos são livres de glúten, colesterol, gorduras trans, transgênicos, conservantes, corantes e aromatizantes artificiais – e cheios de sabor.

Salgadinho tem o milho como ingrediente principal e é livre de colesterol

De acordo com Juliana da Costa Silva, gerente da categoria de Health & Wellness (Saúde & Bem-Estar) da PepsiCo Brasil, o lançamento representa um olhar atento da empresa aos hábitos dos consumidores e integra a estratégia da companhia de aumentar o portfólio de alimentos equilibrados, ousados e divertidos. “O público da marca são consumidores que buscam autenticidade e diversão, mas conscientes da importância de uma alimentação balanceada e que preferem não escolher entre um ou outro produto, mas sim, consumir o que gosta com equilíbrio”.