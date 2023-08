Novo projeto ao vivo de Marvvila contará com participação de Thiaguinho, Ferrugem, Leo Santana e outros nomes

O evento será apenas para convidados e acontecerá no Clube Costa Brava, no Rio de Janeiro.

Marvvila vem construindo uma carreira sólida e se firmando como um dos principais nomes do pagode no Brasil. Com mais de um milhão e meio de ouvintes mensais no Spotify e hits na bagagem, ela se prepara, agora, para gravar o projeto ao vivo “Só VVamo”, com participação de nomes de peso da cena urbana, como Ferrugem, Belo, Léo Santana, Thiaguinho, Péricles, Luiza Martins e Cinthia Ribeiro.

A gravação também vai contar ainda com um set exclusivo de mulheres pagodeiras, destacando o movimento feminino no gênero da qual Marvvila faz parte. O evento será apenas para convidados, no dia 08 de agosto, e vai acontecer no Clube Costa Brava, Rio de Janeiro.