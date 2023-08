Novela História de Amor será exibida no canal VIVA em homenagem a Manoel Carlos

Novela dá continuação à faixa especial em homenagem aos 90 anos de Manoel Carlos será exibida a partir de 21 de agosto em dois horários

Mais um sucesso de Manoel Carlos chega ao canal VIVA. A partir da próxima segunda-feira, 21 de agosto, “História de Amor” estreia no canal no lugar de “A Sucessora”. Com direção de Ricardo Waddington, Roberto Naar e Alexandre Avancini, a trama teve grande destaque por mostrar o protagonismo das mulheres e as várias formas de amar em meio a conflitos diários. A novela dá continuidade à faixa especial que homenageia os 90 anos de Manoel Carlos.

História de Amor será reexibida em dois horários no canal VIVA



A trama conta a história de um quadrilátero amoroso entre o endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer), que viveu um romance de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), mas acaba se casando com Paula (Carolina Ferraz). Porém, ao longo da trama, o médico se envolve com Helena (Regina Duarte). A novela terá muitas idas e vindas de Carlos com as mulheres com quem se envolveu. Ele chegará a investir em um relacionamento com Helena, mas também continua sendo assediado por Sheila, que insiste em uma reaproximação.

José Meyer, Regina Duarte, Lília Cabral e Carolina Ferraz estrelam a trama

Créditos: Divulgação Globo



Outro drama do folhetim é o vivido pela filha de Helena, a jovem Joyce (Carla Marins), engravida do namorado Caio (Ângelo Paes Leme) logo no início da trama e terá a gravidez rejeitada pelo namorado. Além de sofrer com as consequências da atitude dele, Joyce tem de enfrentar o pai, Assunção (Nuno Leal Maia), um homem conservador que não aceita o namoro da filha.

O elenco de “História de Amor” conta também com Cláudio Corrêa e Castro, Claudio Lins, Eva Wilma, Hugo Gross, José de Abreu, Maria Ribeiro, Marly Bueno, Umberto Magnani e Yara Côrtes. A novela estreia no VIVA no dia 21 de agosto e será exibida de segunda a sábado em dois horários: 12h15 e 2h.