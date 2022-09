Novalgina atualiza campanha com intuito de abraçar a diversidade

Filme traz cenário de transição, mudanças e seus desafios para reforçar o motivo pelo qual “vale cada comprimido”

A marca centenária de Consumer Healthcare da Sanofi, Novalgina, atualiza a sua campanha com intuito de reforçar suas credenciais de credibilidade e tradição nos lares brasileiros. O objetivo é fazer com que o consumidor se sinta acolhido e saiba que pode contar com a eficácia de Novalgina, marca referência contra dores intensas e febre, pelo seu bom custo-benefício, através do mote “vale cada comprimido”.

Cerca de seis meses após a veiculação da primeira fase da campanha, que trazia um cenário de home office, em versão repaginada, o novo filme será veiculado até outubro em diferentes meios de comunicação, como TV (com exibição nas emissoras Globo, Record e SBT) e redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram, TikTok e Teads).

Nesta última frente, a marca conta com a presença de grandes criadores de conteúdo pertencentes a diferentes nichos, mas unidos pela mesma preocupação, com carinho, cuidado em família e nas atividades do dia a dia, como: Felipe Andreoli, Rafa Brites, Loic Koutana, Nath Araújo, Thiago Queiroz e Ana Prado.

“Para Novalgina, o consumidor permanece no centro e a campanha traz um reforço de que o produto possui tradição contra dor intensa e febre entre as famílias brasileiras. Além disso, compreendemos a necessidade de solidificar a conexão com o público de maneira orgânica e dentro dos pilares da marca, por isso, houve escolha de um cenário de mudança, reforçando a diversidade nas campanhas da marca”, declara Marília Zanoli, Diretora de Marketing em Consumer Healthcare na Sanofi

Desenvolvida pela Publicis, a campanha prioriza um olhar além da dor e febre, trazendo a importância de ter um aliado em todos os momentos.