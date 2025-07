Nova campanha de Taís Araújo com L’Oréal Paris marca nova fase de personagem em Vale Tudo

Taís Araujo apareceu com um novo visual na novela Vale Tudo, da TV Globo, marcando uma virada na trajetória da personagem Raquel. A atriz, que inicialmente surgiu em cena com fios brancos, passou por uma transformação com a coloração permanente Excellence Sem Amônia, da L’Oréal Paris.

A mudança faz parte de uma campanha publicitária da marca de cosméticos em parceria com a emissora. Taís é embaixadora da L’Oréal Paris há 15 anos e, mais uma vez, associa sua imagem à marca. A escolha foi pela cor 6U Louro Escuro Universal.

“Toda mulher merece se ver poderosa. E eu me sinto exatamente assim: pronta para uma nova fase. Essa transformação veio em um momento muito especial da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Depois de tantos anos com L’Oréal Paris, me emociona ver como essa parceria continua fazendo sentido e me representa. Mudar o visual é sempre um ato de coragem, de liberdade. Esse momento só reforça o que eu acredito profundamente: ninguém segura a força de uma mulher quando ela se sente confiante, cuidada e no controle da própria história”, afirma Taís.

Maíra da Matta, diretora de L’Oréal Paris no Brasil. (Foto: Divulgação)

A ação integra uma campanha 360° assinada pela WMcCANN para L’Oréal Paris, com estratégia de mídia multiplataforma e narrativa que conecta os valores da marca ao momento atual vivido pela atriz e por sua personagem. Em um ponto decisivo da trama, Raquel escolhe mudar o visual para marcar uma nova fase. Assim, L’Oréal Paris amplia seu território de comunicação com o novo mote “Ninguém segura a força dessa mulher”.

“Essa transformação vem em um momento muito estratégico e carregado de significado. Taís completa 15 anos como embaixadora de L’Oréal Paris e, ao mesmo tempo, sua personagem vive uma guinada importante na novela. Unir esses dois contextos em uma mudança de visual com o Excellence Sem Amônia foi uma forma autêntica e simbólica de reforçar o poder da transformação como expressão de liberdade e autoconfiança da mulher, para que ela se sinta em sua melhor versão sempre”, destaca Maíra da Matta, diretora de L’Oréal Paris no Brasil.